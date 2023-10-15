Cистему раннего обнаружения лесных пожаров устанавливают в "Ертiс орманы"

В природном резервате "Ертiс орманы" устанавливают систему раннего обнаружения лесных пожаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на

"Хабар 24".

Она позволит оперативно реагировать и определять точное место возгорания, а более того усилит охрану леса от браконьеров и лесокрадов. В сосновом бору скоро появятся 23 новые вышки. Их оборудуют специальными видеокамерами, которые позволят вести круговое наблюдение.

Эффективность системы уже доказала в государственном парке "Бурабай". Число лесных возгораний там сразу снизилось в несколько раз. Лесники надеются, что нововведение кардинально изменит работу лесной охраны.

"Система будет полностью в автономном режиме работать. Энергообеспечение у нас идёт от солнца. Резервным питанием будет вот дизельный генератор турецкого производства. Само программное обеспечение это наше казахстанское. Программа называется "Орманшы", которая проявила себя и показала очень достойно", — рассказал руководитель проекта Рустам Бухарбаев.

Руководитель отдела природного резервата "Ертiс Орманы" Кобланды Атыгаев отметил, что с помощью этой системы можно не только пожары обнаруживать, но и незаконную порубку леса, охоту в лесу и также посещение природного резервата.