Cильные дожди прогнозируют синоптики в Казахстане

Прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане представили синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

"Неустойчивый характер погоды ожидается практически по всей территории республики, пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине страны сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны погода будет без осадков", - сообщили специалисты.

На западе страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31+36°С, а на остальной территории республики - постепенное понижение температуры.