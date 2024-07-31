Cильные дожди прогнозируют синоптики в Казахстане
Сегодня, 17:13
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Сегодня, 17:13Сегодня, 17:13
42Фото: baigenews.kz
Прогноз погоды на ближайшие трое суток в Казахстане представили синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.
"Неустойчивый характер погоды ожидается практически по всей территории республики, пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине страны сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны погода будет без осадков", - сообщили специалисты.
На западе страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31+36°С, а на остальной территории республики - постепенное понижение температуры.
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