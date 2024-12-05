Чёрный снег и свалки: как решают проблемы экологии в Карагандинской области

Карагандинская область – индустриальный центр страны. С начала года всеми предприятиями региона произведено около 350 тысяч тонн вредных выбросов в атмосферу. Промышленные гиганты обещают уменьшить эмиссию в окружающую среду в ближайшие три года. Как это будет осуществляться, рассказала корреспонденту BaigeNews.kz руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии области Бота Сагатаева.

- Карагандинский регион является индустриальным центром страны. Насколько серьёзный урон экологии области наносит работа крупных производственных предприятий?

- В нашем крупном промышленном регионе основное загрязнение воздушного бассейна обеспечивают 13 крупных предприятий, которые в соответствии с обязательствами проводят определённую работу по улучшению экологической ситуации. Вместе с тем, в нашей области имеются определённые исторические и новообразованные экологические проблемы, в том числе вопросы газификации, несанкционированных свалок, очистных сооружений, загрязнения ртутью от Темиртауского электрометаллургического комбината.

- Все ли крупные предприятия региона выполняют свои обязательства, касающиеся мер по улучшению экологии?

- Каждое экологическое разрешение, выдаваемое предприятиям на определённый срок, предусматривает план мероприятий. Крупные предприятия обязуются выполнять определённые действия для улучшения критической ситуации. Это может быть капитальный ремонт, полный ремонт оборудования, высадка деревьев, снижение выбросов на определённый процент.

Например, за девять месяцев 2024 года всеми крупными предприятиями произведено 350 тысяч тонн выбросов. Согласно Экологическому кодексу, предприятия делятся на категории в зависимости от степени негативного воздействия их деятельности на окружающую среду. В первую категорию входят 13 крупных предприятий, которые значительно воздействуют на окружающую среду. Есть определённая сумма, которую они закладывают для выполнения мероприятий. Сейчас они на стадии поэтапного выполнения, отставания от сроков нет. Чтобы получить следующее разрешение, нужно выполнить план мероприятий прошедшего года. За неисполнение плана мероприятий накладывается штраф. Но на сегодняшний день отставания от плана мероприятий или его неисполнения нет.

Есть плановые проверки и проверки по обращениям госорганов, правоохранительных органов, физических и юридических лиц. За девять месяцев т.г. проведено более 70 проверочных мероприятий, наложены штрафы на сумму более 70 млн тенге. Так, выявлены нарушения, в том числе в сфере отходов, выбросов, водных ресурсов. Также проверяется документация предприятия и в случае выявления нарушений применяются штрафные санкции.

- В СМИ много писали про "чёрный снег" в Темиртау. Как сейчас обстоят дела в городе? Густой дым из труб комбината виден издалека.

- Уже более двух лет жалобы на чёрный снег не поступают в департамент. Помимо департамента экологии этим занимается ещё и "Казгидромет". Зимой мы выезжаем в крупные города области и проверяем уровень выбросов. Дым, который был виден при въезде в Темиртау уже не такой, как в 2019 году. Надо учитывать, что "АрселорМиттал Темиртау" – крупное предприятие и капитальный ремонт за один день там не сделают. У них есть график капитальных ремонтов. Согласно плану мероприятий по улучшению экологической обстановки области, у них предусматривается снижение вредных выбросов в атмосферу до 30 тысяч тонн. За девять месяцев т.г. объём вредных выбросов в атмосферу по Темиртау составил 181 тысячу тонн.

- Аналогичная экологическая проблема и в Балхаше из-за медеплавильного завода...

- В Балхаше проводится ремонт сернокислотного цеха. Это основной цех, откуда идут вредные выбросы. Уже ведётся строительство второй линии, поэтому ожидается снижение выборосов серы на 50%. До 2028 года они должны завершить ремонт и в течение ближайших трёх лет снижение выбросов должно соответствовать намеченному плану. Во время плановых и комплексных проверок мы мониторим их выбросы.

- В регионе внедряются новые технологии по очистке вредных выбросов?

- Уничтожением, обезвреживанием отходов занимаются 20 предприятий, которые имеют лицензию. Они перерабатывают не только промышленные, но и медицинские, бытовые отходы. Но чтобы внедрить новые технологии, нужно вносить проект в вышестоящие органы.

- Какая работа проделана по несанкционированным свалкам?

- Ликвидация несанкционированных свалок – это работа департамента совместно с акиматами и полицией. На сегодняшний день в 13 крупных районах области выявлены 704 несанкционированные свалки. Из них 48 не установлены – возможно с космомониторинга была ошибка или какие-то данные были не так произведены. Итого 656 фактических свалок, из них 643 или 97% ликвидировано. Здесь надо отметить, то, что в прошлом году утилизировали, не остаётся на следующий год. Также акиматы стараются уделять больше финансовых средств на данный вопрос.

- Ежегодно ваш департамент совместно с МИО ликвидирует эти свалки. Но они появляются снова. Почему и как с этим бороться?

- Тяжело установить лиц, выбрасывающих отходы в неположенном месте. Обычно мы ловим их на рейдовых мероприятиях совместно с департаментом полиции. Если жители сёл видят, что грузовая машина везёт крупногабаритный мусор в степь, они вызывают 102 и мы там же фиксируем это.

Появление повторных свалок зависит от самосознания граждан. Многие вещи не могут контролироваться одним департаментом. Это зависит от слаженной работы всех уполномоченных органов. Мы же не можем камеры поставить в степи. Поэтому выявлять факты образования несанкционированных свалок нужно всем вместе.

- Год назад наш регион был на четвёртом месте в стране по количеству свалок. А сейчас мы на каком месте?

- Если честно, я не понимаю, как формируется этот рейтинг. Как можно сравнить свалки Астаны и нашей области? Астана – это город, какие свалки могут быть в городе? Да и сравнить Карагандинскую область, где более 13 районов, и один город несправедливо. Может мы и сейчас на четвёртом или пятом месте, но я считаю не особо справедливо выставлять подобный рейтинг. Учитывая, что наша область территориально больше других регионов. Ведь чем больше земли, тем больше мусора. Тем более у нас степь.

- Каковы планы департамента на следующий год?

- Мы ожидаем завершения капитальных ремонтов на крупных предприятиях. Думаю, что это покажет результаты. Также планируется решение вопросов строительства очистных сооружений в Абайском и Актогайском районах.

- Спасибо за интервью!