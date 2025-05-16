На сайте электронной торговой площадки e-auction.e-qazyna.kz опубликовано объявление о продаже крупной партии списанного технологического оборудования с космодрома "Байконур". Общая оценочная стоимость имущества составляет 264 656 558 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документации, на продажу выставлены:

"Узлы, детали, элементы металлоконструкций списанных систем, агрегатов и комплектов аппаратуры, содержащих драгоценные металлы, чёрные и цветные металлы, кабельную продукцию, списанные средства измерений".

Указано, что имущество размещено на площадках 42, 42РП, 43 и 45 космодрома, а также на межплощадочных территориях.