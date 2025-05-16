Чёрный и цветной металл с Байконура выставили на торги за 264 млн
С космодрома "Байконур" выставлено на торги списанное оборудование стоимостью свыше 264 миллионов тенге.
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На сайте электронной торговой площадки e-auction.e-qazyna.kz опубликовано объявление о продаже крупной партии списанного технологического оборудования с космодрома "Байконур". Общая оценочная стоимость имущества составляет 264 656 558 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно документации, на продажу выставлены:
"Узлы, детали, элементы металлоконструкций списанных систем, агрегатов и комплектов аппаратуры, содержащих драгоценные металлы, чёрные и цветные металлы, кабельную продукцию, списанные средства измерений".
Указано, что имущество размещено на площадках 42, 42РП, 43 и 45 космодрома, а также на межплощадочных территориях.
Местоположение:
- Кызылординская область, г. Байконыр, КРК "Зенит-М".
Стартовая цена:
- 264 656 558 тенге.
Гарантийный взнос:
- 39,6 млн тенге.
Срок подачи заявок:
- До 08:00, 4 июня 2025 года.
Начало торгов:
- в 10:00 того же дня.
Условия участия:
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К участию допускаются юридические лица, включая иностранные компании (при наличии нотариального перевода документов на казахский или русский язык);
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Обязательное наличие или аренда специальной техники: автокран, кран-манипулятор, погрузчик, самосвалы;
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В случае отказа от подписания договора победитель обязан оплатить неустойку в размере 10% от стоимости сделки;
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Победитель обязан вывезти имущество в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
Экспертную оценку имущества проводило ТОО "Бизнес Партнер Консалт" (дата оценки — 17 марта 2025 года).
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