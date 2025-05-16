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  • 16 Мая, 15:09
  • BAIGENEWS

Чёрный и цветной металл с Байконура выставили на торги за 264 млн

С космодрома "Байконур" выставлено на торги списанное оборудование стоимостью свыше 264 миллионов тенге.

Сегодня, 13:37
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e-auction.e-qazyna.kz Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37
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Фото: e-auction.e-qazyna.kz

На сайте электронной торговой площадки e-auction.e-qazyna.kz опубликовано объявление о продаже крупной партии списанного технологического оборудования с космодрома "Байконур". Общая оценочная стоимость имущества составляет 264 656 558 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документации, на продажу выставлены:

"Узлы, детали, элементы металлоконструкций списанных систем, агрегатов и комплектов аппаратуры, содержащих драгоценные металлы, чёрные и цветные металлы, кабельную продукцию, списанные средства измерений".
Указано, что имущество размещено на площадках 42, 42РП, 43 и 45 космодрома, а также на межплощадочных территориях.

Местоположение:

  • Кызылординская область, г. Байконыр, КРК "Зенит-М".

Стартовая цена:

  • 264 656 558 тенге.

Гарантийный взнос:

  • 39,6 млн тенге.

Срок подачи заявок:

  • До 08:00, 4 июня 2025 года.

Начало торгов:

  • в 10:00 того же дня.

Условия участия:

  • К участию допускаются юридические лица, включая иностранные компании (при наличии нотариального перевода документов на казахский или русский язык);

  • Обязательное наличие или аренда специальной техники: автокран, кран-манипулятор, погрузчик, самосвалы;

  • В случае отказа от подписания договора победитель обязан оплатить неустойку в размере 10% от стоимости сделки;

  • Победитель обязан вывезти имущество в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Экспертную оценку имущества проводило ТОО "Бизнес Партнер Консалт" (дата оценки — 17 марта 2025 года).

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