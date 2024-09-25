  • 25 Сентября, 19:45
  • BAIGENEWS

Чёрный дым над городом напугал астанчан

Сегодня, 18:13
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
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Фото: pxhere.com

Столичные спасатели объяснили причину чёрного облака дыма над Астаной, передаёт BaigeNews.kz.

"В эти минуты спасатели тушат возгорание битума в одном из строительных объектов по проспекту Улы дала и аль-Фараби в районе Есиль. Обстоятельства инцидента уточняются", - сообщили в МЧС РК. 

P.S. Позже выяснилось, что на территории строящегося объекта произошло горение утеплителя фундамента и битума. Пострадавших нет. 

Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

 

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