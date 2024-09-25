Чёрный дым над городом напугал астанчан
Сегодня, 18:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:13Сегодня, 18:13
164Фото: pxhere.com
Столичные спасатели объяснили причину чёрного облака дыма над Астаной, передаёт BaigeNews.kz.
"В эти минуты спасатели тушат возгорание битума в одном из строительных объектов по проспекту Улы дала и аль-Фараби в районе Есиль. Обстоятельства инцидента уточняются", - сообщили в МЧС РК.
P.S. Позже выяснилось, что на территории строящегося объекта произошло горение утеплителя фундамента и битума. Пострадавших нет.
Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
Самое читаемое
- Ремонт фасадов в Усть-Каменогорске: от амбициозных планов до исправления ошибок
- Бывший Семипалатинский полигон станет местом для захоронения радиоактивных отходов
- Мужчина растворил свою девушку в бочке с кислотой
- 20 человек подрались в университете в Алматы
- Видео с избиением военнослужащего прокомментировали в Нацгвардии