Чёрный бизнес: продажей наркотиков подрабатывал столичный предприниматель

Фото: Службы государственной охраны

В Нур-Султане задержали предпринимателя ТОО, подрабатывающего сбытом синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу государственной охраны Казахстана.

Канал сбыта синтетических наркотиков ликвидирован в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" и совместной операции правоохранительных и специальных органов.

"Девятого сентября на спецтрассе по улице Сыганак в ходе тщательно спланированной совместной операции, оперативными подразделениями Службы государственной охраны РК совместно с Управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции, за сбыт наркотиков, в крупном размере, синтетической группы "Мефедрон", задержан водитель автомашины марки Nissan Teana, 35-летний житель столицы, директор ТОО, занимающегося строительно-монтажными работами в Нур-Султане", — говорится в сообщении.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 2 УК РК — "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере".

Фигурант водворён в ИВС департамента полиции Нур-Султана. Ведётся следствие по установлению соучастников наркопреступлений, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Напомним, в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о негативной динамике доступности синтетических наркотиков и необходимости разработки комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Президент также отметил, что за последние три года объём изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз.