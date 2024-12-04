Чёрным старателям вынесли приговор в Астане

Рассмотрение уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной добычей золота в Акмолинской области, завершилось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Обвинителю в суде удалось доказать, что 12 участников организованной преступной группы занимались незаконной добычей и переработкой золотосодержащей руды, а также кустарным производством ювелирных изделий. Поддельные украшения из золота реализовывались на рынках и в ювелирных магазинах страны.

"Преступную схему организовал гражданин Казахстана с привлечением граждан России и Украины. Ущерб государству составил более 250 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что разведанные запасы золота превышают объёмы его добычи в Казахстане.