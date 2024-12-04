Чёрным старателям вынесли приговор в Астане
Они нанесли государству ущерб на сотни миллионов тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Рассмотрение уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной добычей золота в Акмолинской области, завершилось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
Обвинителю в суде удалось доказать, что 12 участников организованной преступной группы занимались незаконной добычей и переработкой золотосодержащей руды, а также кустарным производством ювелирных изделий. Поддельные украшения из золота реализовывались на рынках и в ювелирных магазинах страны.
"Преступную схему организовал гражданин Казахстана с привлечением граждан России и Украины. Ущерб государству составил более 250 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.
Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что разведанные запасы золота превышают объёмы его добычи в Казахстане.
Самое читаемое
- Шестилетняя чемпионка мира получила подарок от президента Казахстана
- Убийство парня в день свадьбы: аким Акмолинской области озвучил новые подробности
- Чемпионат Азии по боксу: казахстанец нокаутировал соперника и вышел в четвертьфинал
- Костанаец отсудил у автосалона деньги за неисправную машину
- Сто ям для будущих могил напугали жителей Кокшетау