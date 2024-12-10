Чёрных старателей задержали на шахте в области Абай
Ущерб от их деятельности превысил три миллиона тенге.
Сегодня, 18:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:33Сегодня, 18:33
118Фото: baigenews.kz
В области Абай задержали четверых мужчин за попытку хищения руды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции при содействии спецподразделения МВД РК предотвратили попытку хищения золотосодержащего материала с территории шахты в Жарминском районе.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступной группы. В ходе обыска изъяты металлодетекторы, респираторы и мешки для добычи, а также около трёх килограммов золотосодержащей руды. Общий ущерб составил более трёх миллионов тенге.
Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере.