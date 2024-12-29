В Министерстве транспорта РК сообщили о решении отправить в Бразилию бортовые самописцы с потерпевшего крушение самолёта близ Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в пресс-службе ведомстве, в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

"Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992-м году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО). На основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России, Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer", — говорится в сообщении Минтранспорта Казахстана.

Отмечается, что Центр (CENIPA) имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.

"Данный вопрос находится на личном контроле Главы государства", — подчеркнули в ведомстве.

Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау.

На месте трагедии найден чёрный ящик. Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В Актау для расследования прибыли 17 международных экспертов.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства наградил казахстанцев, участвовавших в спасении пассажиров разбившегося самолёта.

В Азербайджане звания Национальных героев страны посмертно присвоены погибшим пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокуме Алиевой. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли отметили орденом "Рашадат" 1-й степени.

В недавнем интервью азербайджанскому телевидению лидер страны выразил благодарность Казахстану за спасение пострадавших в авиакатастрофе.