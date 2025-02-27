До 20 лет лишения свободы грозит обвиняемым по делу "чёрных риелторов" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Продолжается суд над преступной группой, которая в течение шести лет похищала и убивала одиноких пенсионеров и пациентов психиатрических клиник, чтобы завладеть их жильём.

Сегодня начались прения сторон. По данным следствия преступную группировку возглавляли 65-летняя пенсионерка и 56-летний житель Узбекистана. Общий ущерб оценивается в 668 миллионов тенге.

Во время прений пострадавшие заявили гражданские иски. В частности, адвокат одного из потерпевших, потребовал 15 миллионов тенге моральной компенсации. Пациента с диагнозом "параноидная шизофрения" похитили из клиники при участии врача и заставляли принимать психотропные препараты.