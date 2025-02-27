"Чёрные риелторы" похищали и убивали одиноких пенсионеров в Алматы
В суде начались прения сторон.
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До 20 лет лишения свободы грозит обвиняемым по делу "чёрных риелторов" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Продолжается суд над преступной группой, которая в течение шести лет похищала и убивала одиноких пенсионеров и пациентов психиатрических клиник, чтобы завладеть их жильём.
Сегодня начались прения сторон. По данным следствия преступную группировку возглавляли 65-летняя пенсионерка и 56-летний житель Узбекистана. Общий ущерб оценивается в 668 миллионов тенге.
Во время прений пострадавшие заявили гражданские иски. В частности, адвокат одного из потерпевших, потребовал 15 миллионов тенге моральной компенсации. Пациента с диагнозом "параноидная шизофрения" похитили из клиники при участии врача и заставляли принимать психотропные препараты.
"В отношении него совершён ряд уголовных правонарушений, в том числе лишение свободы незаконное и похищение. В связи с этим был подан иск. Ему давали медицинские препараты, которые используются для подавления психического состояния, и в связи с этим он не мог отдавать отчёт своим действиям, при совершении каких-либо сделок, и он не понимал значение действий подсудимых", - рассказал адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Дамир Хасанов.
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