"Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой

Фото: скриншот с видео

Видео появилось в социальных сетях.

Магазин мужской одежды в Шымкенте устроил акцию, которая чуть не привела к трагедии, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилиось в Telegram-канале EGOV.PRES.

"Город Шымкент. Вот так проходила "чёрная пятница" в магазине мужской одежды. Великая битва всех времён",— написал автор видео.

Публикацию прокомментировали в МВД РК, уточнив, что инцидент произошёл пятого ноября в одном из торговых домов, расположенных по улице Тауке хана.

"Владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам. В связи с этим произошло массовое скопление местных жителей. В результате при открытии заведения произошла давка. На место сразу же прибыли участковые инспекторы опорного пункта, которые обеспечили общественный порядок. Пострадавших нет", — сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Полицейские также уточнили, что владельца магазина привлекут к админстративной ответственности по статье 488-1 КоАП РК.