В Алматинской области участились дела о возврате украденных мошенниками денег, незаконно осевших на счетах посторонних лиц, передаёт BaigeNews.kz. Один из таких случаев рассмотрел Талгарский районный суд, куда в 2024-2025 годах поступает всё больше исков о неосновательном обогащении. Очередное дело касается истории, где потерпевший добился через суд возврата 2 миллионов тенге, переведённых на счёт постороннего человека, оказавшегося так называемым "дроппером" - посредником в теневых схемах отмывания денег.

Суть дела такова: 2 ноября 2023 года жертва мошенников, поверив лицу, представившемуся сотрудником Национального Банка, дистанционно передала управление своим телефоном. В результате аферисты оформили кредиты на имя пострадавшего в нескольких банках на общую сумму более 10 миллионов тенге. В рамках расследования выяснилось, что часть средств - 2 миллиона тенге - двумя траншами была переведена на счёт ответчика, ранее не знакомого с истцом.

Анализ выписок показал, что средства на карту ответчика поступили именно с карты пострадавшего, после чего были оперативно переведены на другие счета. Все операции подтверждались SMS-кодами, поступившими на телефон, зарегистрированный на имя ответчика. Несмотря на попытки отстраниться от ответственности, суд посчитал, что владелец карты отвечает за все операции, совершённые с её использованием, если иное не доказано.

Учитывая отсутствие каких-либо договорных отношений между сторонами и подтверждённый факт перевода средств, суд признал обогащение ответчика неосновательным и постановил взыскать с него всю сумму в размере 2 миллионов тенге. Решение вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что суд взыскивает миллионы тенге с дропперов, участвующих в схемах мошенников.