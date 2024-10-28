Чужие деньги похитил из банкомата житель Астаны

Миллион тенге, оставленный клиентом в банкомате, забрал себе внимательный астанчанин, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию за помощью обратился житель столицы. Он сообщил, что неизвестный похитил у него миллион тенге.

"Потерпевший через банкомат хотел внести деньги себе на счёт. Он загрузил банкноты в купюроприёмник и, подумав, что операция завершена, отошел от терминала. Однако из-за технических причин деньги не были загружены, и банкомат вернул их на лоток. Пострадавший этого не видел, а находившийся рядом мужчина воспользовался ситуацией, забрал миллион и скрылся", - сообщили в ДП Астаны.

По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 34-летний подозреваемый. Похищенные деньги он успел потратить на личные нужды.

Фигурант дал признательные показания.

По факту зарегистрировано уголовное дело.