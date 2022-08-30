"Чуть не довели до суицида". Жертвы буллинга в казахстанских школах рассказали свои истории

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Психологическое давление, травля, насмешки — с издевательствами в школе сталкиваются многие казахстанские дети. Жертвой буллинга может стать любой. Чаще всего учителя и родители обращают внимание на проблемы, когда ситуация становится критической. Жертвы буллинга рассказали корреспонденту BaigeNews.kz, как травля со стороны сверстников в свое время повлияла на их жизнь.

История первая. "Чуть не довели до суицида, теперь страдаю от панических атак".

Вспоминать свое детство Алуа (имя изменено) сложно. В детстве она не могла найти общий язык со своими сверстниками и всё свое время проводила в одиночестве. Причиной тому стали насмешки со стороны ровесников. По её словам, в детсаду воспитатели не пытались помочь ей влиться в коллектив, списывая проблему на её замкнутость.

"Очень хорошо помню свой первый день в новом детском саду. Мне тогда было около четырёх-пяти лет, наверное. У меня был большой шрам на лице: когда была очень маленькой, упала, катаясь на качелях. Также в то время у моих родителей были проблемы с деньгами - начало 2000 годов, у всех так было. В детсаду увидели меня со шрамом на пол-лица, в большой по размерам одежде и дали мне прозвище "бомж". Могли спокойно подойти ко мне и сказать: "Ты бомж, у тебя лицо и одежда страшная", - вспоминает Алуа.

Дать отпор обидчикам она не могла: боялась, что её еще больше покалечат. По её словам, воспитатели не вмешивались в ситуацию.

"Не знаю даже, откуда в них было столько злости, они же дети маленькие. А воспитателям как-то было всё равно на это. Если буллинг происходил на их глазах, они могли хоть сделать замечание, но не больше. Ни одна из них не пыталась как-то приобщить меня к коллективу. Вскоре я просто перестала разговаривать со всеми, играла со своей куклой и пыталась игнорировать происходящее",- признаётся Алуа.

Однако "черная полоса" в жизни Алуа на этом не закончилась. В школе буллинг со стороны ровесников только усилился. Любая неудача становилась поводом для насмешек и унижений одноклассников. Ситуацию обострили также учителя, считает Алуа.

"В школе буллинг перерос в что-то ужасное, хотя и в садике мне не было лучше. В те дни мне казалось, что надо мной будут издеваться всю мою жизнь. Школьники то и делали, что издевались надо мной из-за моей одежды, или обуви на два размера больше. Когда я говорила, что у родителей нет денег купить новую пару кроссовок, моя одноклассница сказала: "Мы же не виноваты в том, что у тебя бедная семья". Эти слова тогда меня так ранили. А учителя спокойно могли перед всем классом сказать: "Будете плохо учиться, станете похожей на Алуа", - говорит собеседница.

Друзей у девочки не было. Некоторые одноклассники писали негативные комментарии по её фотографиями в социальных сетях или могли бросить в Алуа мусор или что-то тяжелое. Так было все 11 лет школы. "Я плакала каждый день", вспоминает Алуа.

По её словам, родителям она о проблемах в школе не могла рассказать, они были в разводе. Мама работала на двух работах, чтобы прокормить семью, а отец через какое-то время вовсе перестал поддерживать связь с дочерью. Уже в старших классах ежедневные унижения и жизнь в страхе привели к проблемам со здоровьем, у неё начались панические атаки.

"Во время очередной выходки одноклассников у меня резко в глазах потемнело, сердце начало бешено биться и я чуть не потеряла сознание. Тогда я даже не знала, что это панические атаки, думала, проблемы с сердцем. Прошла осмотр у врачей, они подтвердили, что это атаки. Прописали таблетки, я начала их принимать. Были побочные эффекты - тошнота и мигрень, но все уже более или менее налаживалось. Однажды одноклассники нашли в моей сумке таблетки и еще сильнее начали издеваться надо мной, говорили, что я "психопатка", - поделилась Алуа.

В этот период жизни она хотела покончить жизнь самоубийством. Говорит, что от этого шага её спасла мама.

"Благодарна ей за это. Я прошла полный курс у психолога, отпустила обиды на отца, одноклассников. Поступила в университет в другую страну. Нашла искренних друзей, которые любят меня и ценят, влюбилась. В ообщем, начала новую жизнь. Но у меня по сей день панические атаки, боюсь сделать что-то "странное" для общества, боюсь осуждений, боюсь, что надо мной начнут издеваться мои коллеги или одногруппники. Думаю, этот страх будет всегда жить со мной",- поделилась Алуа.

Сейчас Алуа вместе с мамой переехали из Шымкента. Девушка не поддерживает связь со своими одноклассниками. В новой стране, она работает в кофейне баристой и подрабатывает художницей в местной галерее. Алуа по сей день проходит психотерапию и не поддерживает связь с людьми из прошлого. А в будущем девушка мечтает открыть центр, для людей которые переживают буллинг.

История вторая. "Мою канцелярию бросали в унитаз, а учительница закрывала на это глаза"

Наш второй герой — 27-летний экономист, который пожелал остаться анонимным героем. Проблемы с ровесниками у Султана (имя изменено) начались в 7 классе, когда он выиграл грант на бесплатное обучение в частной школе. По словам Султана, в новом коллективе, с начала все было хорошо, он даже нашел друзей. Однако, через некоторое время, он столкнулся с насмешками и издёвками в свой адрес со стороны одноклассников. Сверстникам не нравилось его тяга к учебе, вспоминает Султан. Не выдержав давление в новой школе, подросток решил не доучиваться и перевелся обратно в свою старую школу.

"Когда я получил этот грант, так сильно был рад, думал, заведу новых друзей, но, я даже не знал какой "ад" меня в новой школе ждет. У меня косоглазие и с детства я ношу очки. В подростковое время был тем самым "ботаном". Ну и многим не нравилось, что я хорошо учусь, поэтому начали обзывать меня. Сначала все обходилось просто каким то словечками, по типу "заучка" или "косой ботан". Но, я еще был худым очень, потом одноклассники решили обсуждать мое тело, говорили, что "дрыщ". Ну, я же как никак парень, влезал с ними в драку из-за этого. Одноклассники-парни избивали меня толпой. Им не нравилось, что я им даю отпор. Потом они бросали мою канцелярию или учебники, или же личные вещи в унитаз. Однажды, Бекжан (имя изменено) — мой одноклассник, выбросил мой дневник из окна, из-за того, что я получил пять пятерок за один день. Бекжан со своей командой так скажем, даже говорил остальным в классе, чтобы те со мной не общались или их ждет та же учесть. Поэтому я в школе ходил один. А большинство учителей закрывали на это глаза, школа ведь частная, у всех родители богатые. Их тоже можно понять. Родителям сам не жаловался, стыдился этого, когда спрашивали "почему я дерусь?", отвечал, что сам упал или сам виноват. Только сейчас понимаю, что стыдится было нечего. Но, все уже прошло, через пол года понял, что лучше вернуться в свою старую школу, чем оставаться тут",- рассказывает Султан (имя изменено).

Сейчас Султан окончил университет на красный диплом, стал хорошим специалистом и завел семью. У него растет маленький сын. Несмотря на его светлое настоящее, Султан свой пережитый опыт вспоминает с трудом. По его словам, сейчас он ведет со своим ребенком открытый диалог, чтобы уберечь его от буллинга.

"У меня вот сейчас растет сын, скоро он пойдет в школу, я с ним открыто разговариваю, не хочу, чтобы он пережил все тоже самое, что и я. Прошу его не скрывать от меня, если с ним плохо обращаются. Объясняем ему с женой, что никто не имеет права его обижать. Это ведь страшно, когда с тобой так обращаются. Последствия буллинга меня по сей день не отпускает. Мне некомфортно, когда кто-то трогает мои вещи или без моего ведома его бросает. Мне даже например, не хочется проезжать мимо той школы, где я провел всего пол года. И даже выбирая сыну форму, вещи в школу, я тщательно слежу за всем, чтобы та или иная вещь не стала объектом для насмешек. Но, надеюсь, что у него хоть все будет хорошо",- говорит корреспонденту BaigeNews.kz Султан.

История третья. "Лишний вес, стал поводом для насмешек"

Поводом для насмешек в школе, нашей третьей героины стал ее лишний вес. По словам Акжан (имя изменено), в 13 лет ей диагностировали аутоиммунное заболевания, которую лечили гормональными препаратами. После курса лечения, Акжан набрала около десяти килогррамов, из-за которых ее и начали травить ровесники. С бодишеймингом девушка столкнулась и со стороны учителей. Все дошло до того, что Акжан пыталась скрыть свое тело под одеждой и постоянно худела. Бесконечные диеты привели ее к расстройству пищевого поведения, говорит жертва буллинга.

"В средней школе, при росте 150 сантиметров, весила 65 килограммов. Не скажу, что была прям толстой, но, была крупной и отличалась на фоне своих худых одноклассниц. Парни решили, что это что-то смешное, называли меня "коровой", "жирной толстухой", "свиньей". Учителя тоже очень "компетентные", говорили перед всеми, что мне нужно похудеть. А я проходила гормональную терапию, без них у меня очень сильно болели суставы. Только вот никто этого не хотел понимать. Вскоре я замкнулась в себе, потому что за всеми моими одноклассницами начали ухаживать парни. А я была просто для всех "жирной". Каждую ночь я плакала, говорила маме, что хочу сделать операцию по удалению жира. Мама естественно этого не разрешала и говорила, что похудею когда вырасту. Но, она очень хорошо меня поддерживала. Даже ругалась с мамами моих обидчиков. Но, как бывает у всех подростков, я не верила своей маме и начала сама худеть, находила диеты разные в интернете, считала калории, пила таблетки, от которых ты худеешь и занималась в зале. В конечном итоге я похудела, думала, стану счастливой, но, заработала себе РПП. Я уже не могла остановиться, я выглядела как кость, но, хотела еще сильнее похудеть. Хоть на зеркале я видела худую себя, из моей головы не уходило мое тело с лишним весом. Я очень сильно страдала, плакала, а больше всего страдала моя мать. Я кушала и шла блевать, потому что в голове были слова моих одноклассников "ты свинья, жирная и толстуха", они просто не выходили из моей головы",- вспоминает свои школьные годы героиня.

Побороть свои комплексы удалось Акжан через пять лет. Девушка активно занималась с психологом и нашла себе хобби.

"Перестала я буквально убивать себя, когда заметила, как стало плохо моей маме. Сама пришла к ней и сказала "что больше так продолжаться не может", потому что, я уже начала делать вид, что ем, а на самом деле выбрасывала еду в мусор и корила себя за каждую крошку. Мама отвела меня к психологу, было в начале сложно. Ненавидела себя, одноклассников, которые обижали меня. Потому что после того, как я похудела, они начали обзывать меня "скелетом", или напоминали мне о том, что я раньше была жирной. В начале терапии еще чувствовала вину за съеденную крошку, но, потом, со временем все стало хорошо. Я уже ответственно подошла к этой теме, начала заниматься спортом и набирать правильно вес. Еще начала играть на пианино. Наконец полюбила себя, поступила на музыканта в универ и нашла свою любовь. К одноклассникам и учителям я все еще отношусь негативно, не могу забыть все пережитое, но, это стало для меня хорошим уроком, что слушать никого нельзя",- завершила свой рассказ Акжан.

История четвертая. "Оскорблял своих одноклассников, потому что, меня били дома"

Свои школьные годы Айдос (имя изменено), не хочет вспоминать, не потому что он был жертвой буллинга, а инициатором. В свои 25 лет он осознал, какую травму он нанес своим одноклассникам, издеваясь над ними. Понимание к нему пришло не сразу, а когда он сам стал жертвой травли в новом коллективе, говорит Айдос.

"В школе я выбирал себе жертв легко, кто слабее меня, того и травил. Потому что сам был большим. Каждому кто мне не нравился или не боялся меня, я давал разные клички или даже мог применить физическое насилие. Сейчас я понимаю, что оскорблял других потому что, дома меня били родители. Но, это никакого права мне не давало этого делать, эти люди не были в этом виноваты. Долгие годы этого не понимал и всегда хотел подколоть кого то в компании и сделать его жертвой. Но, пришло время когда меня сделали жертвой. Устроился на работу в одну компанию, мой босс начал травить меня перед всеми. Было ужасно обидно, ведь я взрослый парень. Терпел его несколько месяцев, а его издевки стали все хуже и хуже. Потом в один день пришло осознание, а вдруг это бумеранг? Поэтому я решил исправить свои ошибки. Нашел одноклассников и друзей, которых оскорблял и бил в свое время. Извинился перед ними. Многие, конечно меня послали, и я их понимаю, ведь принес им много боли. Но, если бы я сейчас вернулся в прошлое, я бы никогда с ними так не поступил. Я просто хотел казаться круче, а на деле только оставил травму другим людям", — говорит Айдос (имя изменено).

Откуда берется буллинг и как с ним справиться?

Буллинг ― сложная и неприятная тема, особенно для тех, кто с ней встречался. По последним данным практически каждый подросток так или иначе встречался с ситуациями травли, в позиции агрессора, жертвы или просто стороннего наблюдателя. Как справиться с травлей и что делать родителям, если их ребенок стал жертвой буллинга, рассказала практикующий психолог Акмарал Абдикеримова.

- Акмарал, расскажите пожалуйста, что движет детьми, которые издеваются над другими и выбирают позицию агрессора?

- Дети, которые занимаются буллингом сверстников ищут самоутверждения — деструктивный способ. Собственная внутренняя агрессия, которая копится у таких детей обычно дома. Чаще всего буллингом занимаются дети, которые не из благополучных семей — где родителями не учитываются их психо-эмоциональное состояние, они его несут в социум. Также начинают заниматься по разным причинам, самая распространенная в подростковом возрасте — это получить авторитет, то есть, этот способ в психологии называется деструктивным, не экологичным, из за отсутствия других навыков в общении и достижения целей- н у вот такие только есть навыки, такие он получил в своей семье.

- Что нужно делать ребёнку, если помимо сверстников, его буллят учителя из-за плохой оценки и так далее?

Отвечу на примере из своей практике — у меня была клиентка подросток, которую как раз буллили учителя, в работу включились родители, они сменили школу, окружение поменялось и у них в жизни многое поменялось. В таких ситуациях без включения взрослых никак! Тут важно будет принимать более глобальные решения и меры. Что нужно делать ребенку, когда его начинают травить сверстники?

- Как защититься от буллинга?

Часто под буллинг попадают не уверенные в себе, депрессивные дети, чувствующие себя одинокими и брошенными. Таким сложно даже сказать поделиться о том, что с ними происходит. Поэтому крайне важно все таки подключать взрослых — родителей, учителей, получить помощь психолога, после выравнивания эмоционального состояния-дать знания ребенку-научить себя защищать, отстаивать границы, строить отношения.

- Как родителям выявить, "заметить", что его ребенка буллят в школе?

Обычно в ситуациях буллинга, дети все чаще не хотят в школу, при этом явную причину почему не хочешь не могут озвучить, так как их запугали, что говорить нельзя, если узнают будет тебе хуже. В некоторых случаях начинают даже часто болеть, подключается психосоматика на фоне внутренних переживаний. Как психолог, какие советы дадите родителям, которые не знают как помочь своим детям, которые страдают от буллинга?

- Что делать родителям если их ребенок оказался жертвой?

Обычно в ситуациях буллинга, дети все чаще не хотят в школу, при этом явную причину почему не хочешь не могут озвучить, так как их запугали, что говорить нельзя, если узнают будет тебе хуже. В некоторых случаях начинают даже часто болеть, подключается психосоматика на фоне внутренних переживаний. Если ребенок оказался жертвой буллинга, то родителям важно разобраться спокойно для начала что вообще происходит, поисследовать, понять почему их ребёнок под это попал. В этом конечно же им помогут учителя, руководство школы, школьный психолог.

Поддерживать эмоционально своего ребёнка- что он справится, что они рядом, им можно доверять. Главный совет — поход к психологу, и самим начать работать над собой. Над отношениями в семье, так как, все из семьи. И именно тут ребёнок не получил знаний, навыков, которые помогали бы ему справляться с такими ситуациями.

- Можно ли вырасти психологически здоровым человеком, если ты пережил буллинг в школе?

В истории очень много примеров что да можно, тут главное взрослым вовремя это заметить, и чтобы была возможность поработать со специалистом. В моей практике были случаи, когда приходили взрослые люди, с запросом такое у меня было в детстве, в средней школе и что это отражается на их взрослой жизни, после работы психотерапевтической обычно становится легче.

Но, опять таки все будет зависеть от того какая психика, как долго это продолжалось, что было предпринято или нет. Все индивидуально. В этом году правила профилактики буллинга подростков разработали в Казахстане. Проект вынесен на обсуждение на портале открытых НПА. Также недавно на совместном совещании глав МВД и минпросвещения обсуждалось обеспечение безопасности школьников и работников учебных заведений. На мероприятии министр внутренних дел Марат Ахметжанов заверил, что начиная с этого года законодательно введены понятия буллинга и кибербуллинга.

"Сегодня свыше 20% населения, включая школьников и работников, приходится на сферу образования. Поэтому создание безопасных условий для получения качественного образования — один из самых актуальных и главных вопросов. В этом направлении проделано немало. В текущем году законодательно введены понятия травли (буллинга) и кибербуллинга. Теперь любой родитель при выявлении в отношении ребенка факта кибербуллинга вправе обратиться в уполномоченный орган для блокирования таких сайтов", — сказал глава МВД Марат Ахметжанов.

Напомним, в прошлом году больше 100 подростков совершили суицид в Казахстане, еще около 200 пытались совершить суицид. Одна из причин добровольного ухода детей из жизни — травля в школе. Высокий показатель суицида наблюдался в Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях.