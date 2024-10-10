  • 10 Октября, 12:31
  • BAIGENEWS

Чудовищную находку обнаружили на кладбище в Усть-Каменогорске

Сегодня, 12:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
newsib.net Сегодня, 12:16
Сегодня, 12:16
59
Фото: newsib.net

О жуткой находке на Старом Ушановском кладбище сообщил в редакцию YK-news.kz. местный житель, передаёт BaigeNews.kz

По данным мужчины, 6 октября он заехал на кладбище навестить усопших родственников и наткнулся, предположительно, на человеческий череп, который лежал в листве на одной из могил. 

В ДП ВКО прокомментировали произошедшее.

"Данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх