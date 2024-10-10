Чудовищную находку обнаружили на кладбище в Усть-Каменогорске

О жуткой находке на Старом Ушановском кладбище сообщил в редакцию YK-news.kz. местный житель, передаёт BaigeNews.kz.

По данным мужчины, 6 октября он заехал на кладбище навестить усопших родственников и наткнулся, предположительно, на человеческий череп, который лежал в листве на одной из могил.

В ДП ВКО прокомментировали произошедшее.