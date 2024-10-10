Чудовищную находку обнаружили на кладбище в Усть-Каменогорске
Сегодня, 12:16
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Сегодня, 12:16Сегодня, 12:16
59Фото: newsib.net
О жуткой находке на Старом Ушановском кладбище сообщил в редакцию YK-news.kz. местный житель, передаёт BaigeNews.kz.
По данным мужчины, 6 октября он заехал на кладбище навестить усопших родственников и наткнулся, предположительно, на человеческий череп, который лежал в листве на одной из могил.
В ДП ВКО прокомментировали произошедшее.
"Данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
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