Чудовищная расправа: подозреваемого задержали в Шымкенте

В Шымкенте задержан подозреваемый в серии тяжких преступлений, в результате которых, два человека убиты и один доставлен в больницу с ранениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Первое сообщение в полицию поступило 4 января около 18:00. На проспекте Абая с многочисленными ранениями обнаружили 48-летнего мужчину. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали.

"4 января в городскую больницу №1 доставлен пациент 1975 года рождения с множественными колото-резанными ранениями в области ключицы слева, повреждением сосудисто-нервного пучка плечевого сплетения. Колото-резанное ранение передней поверхности шеи. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени. После операции пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Общее состояние пострадавшего тяжёлое", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Шымкента.

Через некоторое время, поданным регионального СМИ, на улице 1 Мая нашли тело 39-летнего мужчины.

5 января около 12:00 в Енбекшинском районе Шымкента найдено тело ещё одного мужчины.

Подозреваемого в совершении преступлений задержали на проспекте Тауке хана. По инсайдерской информации, ему 28 лет, безработный.