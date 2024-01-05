Чудовищная расправа: подозреваемого задержали в Шымкенте
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В Шымкенте задержан подозреваемый в серии тяжких преступлений, в результате которых, два человека убиты и один доставлен в больницу с ранениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Первое сообщение в полицию поступило 4 января около 18:00. На проспекте Абая с многочисленными ранениями обнаружили 48-летнего мужчину. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали.
"4 января в городскую больницу №1 доставлен пациент 1975 года рождения с множественными колото-резанными ранениями в области ключицы слева, повреждением сосудисто-нервного пучка плечевого сплетения. Колото-резанное ранение передней поверхности шеи. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени. После операции пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Общее состояние пострадавшего тяжёлое", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Шымкента.
Через некоторое время, поданным регионального СМИ, на улице 1 Мая нашли тело 39-летнего мужчины.
5 января около 12:00 в Енбекшинском районе Шымкента найдено тело ещё одного мужчины.
Подозреваемого в совершении преступлений задержали на проспекте Тауке хана. По инсайдерской информации, ему 28 лет, безработный.
"Подозреваемый задержан. По факту совершения особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — говорится в официальном сообщении ДП Шымкента.