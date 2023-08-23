"Чудовищная организация": Земфира о концертах в Казахстане
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Российская певица Земфира на странице в Instagram раскритиковала организацию ее концертов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане - некий табриз. Вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза", - написала Земфира в Instagram.
Позже певица написала, что не хотела задеть чувства своих фанатов.
"Казахстан, абсолютно не хотела задеть вас! Писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. Прошу прощения. У меня в принципе прекрасная публика, везде, Казахстан исключением не стал - встретили действительно отлично", - добавила она.
Один из организаторов концерта Дана Орманбаева отреагировала на комментарий певицы, объяснив ситуацию.
"Во время концерта Земфиры в Алматы произошел инцидент, где зрительница, не имевшая билет, прошла не концерт. Эту возможность ей "предоставила" девушка-волонтер, приняв деньги на Каспи. Такой зародыш коррупции получился. Зрителем этим была Роза Есенкулова, на фоне эйфории она тут же рассказала об этом легкомысленном шаге в сторис Фейсбука. И началось… Внутренний скандал в лиге волонтеров, проверки всех ребят, камеры, буллинг девочки", - написала Дана Орманбаева в Telegram.Посмотреть эту публикацию в Instagram
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