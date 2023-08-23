  • 23 Августа, 14:14
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"Чудовищная организация": Земфира о концертах в Казахстане

Сегодня, 13:15
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ticketon.kz Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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Фото: ticketon.kz

Российская певица Земфира на странице в Instagram раскритиковала организацию ее концертов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане - некий табриз. Вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза", - написала Земфира в Instagram.

Позже певица написала, что не хотела задеть чувства своих фанатов.

"Казахстан, абсолютно не хотела задеть вас! Писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. Прошу прощения. У меня в принципе прекрасная публика, везде, Казахстан исключением не стал - встретили действительно отлично", - добавила она.

Один из организаторов концерта Дана Орманбаева отреагировала на комментарий певицы, объяснив ситуацию.

"Во время концерта Земфиры в Алматы произошел инцидент, где зрительница, не имевшая билет, прошла не концерт. Эту возможность ей "предоставила" девушка-волонтер, приняв деньги на Каспи. Такой зародыш коррупции получился. Зрителем этим была Роза Есенкулова, на фоне эйфории она тут же рассказала об этом легкомысленном шаге в сторис Фейсбука. И началось… Внутренний скандал в лиге волонтеров, проверки всех ребят, камеры, буллинг девочки", - написала Дана Орманбаева в Telegram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Земфира (@zemfiralive)

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