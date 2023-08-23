"Чудовищная организация": Земфира о концертах в Казахстане

Российская певица Земфира на странице в Instagram раскритиковала организацию ее концертов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане - некий табриз. Вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза", - написала Земфира в Instagram.

Позже певица написала, что не хотела задеть чувства своих фанатов.

"Казахстан, абсолютно не хотела задеть вас! Писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. Прошу прощения. У меня в принципе прекрасная публика, везде, Казахстан исключением не стал - встретили действительно отлично", - добавила она.

Один из организаторов концерта Дана Орманбаева отреагировала на комментарий певицы, объяснив ситуацию.