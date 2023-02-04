"Чтобы у вас торговля пошла". Токаев купил вазу у ремесленницы в Таразе

Фото: скриншот с видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев при посещении выставки ремесленников в Таразе приобрёл вазу у местной жительницы, которая недавно занялась изготовлением керамической посуды, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, на котором глава государства ведёт беседу с ремесленницей, опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Акорды.

"Продаёте?", - спросил президент.

"Пока никто не покупает, но потихонечку продаю", - ответила местная жительница.

"Давайте я у вас куплю, чтобы у вас торговля пошла", - предложил Токаев.

"Возьмите то, что вам понравилось", - сказала ремесленница.

Президент страны взял одну из ваз и поинтересовался её стоимостью. "Я даже не знаю. Как вы оцениваете...", - ответила автор изделий. Токаев вытащил из бумажника 20 тысяч тенге и протянул их ремесленнице.

На этой же выставке глава государства приобрёл камчу стоимостью 16 тысяч тенге. Деньги мастеру он отдал со словами: "Сдачи не надо".

Выставка ремесленников Жамбылского региона организована в историко-культурном комплексе "Көне Тараз". 29 мастеров выставили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, ювелирные изделия.

На выставке также показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.