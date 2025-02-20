Наши слабые позиции в мировой гонке инноваций – это отставание от цивилизационной эпохи. Если нефтяная эра как-то позволяла держаться на плаву, то в эру тотальной цифровизации и искусственного интеллекта для аутсайдеров технического прогресса наступит, образно говоря, конец истории, считает Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Ответом на этот вызов стала перезагрузка национальной модели фундаментальной и прикладной науки. Создана новая модель поощрения молодых учёных, упрощена система грантового финансирования, внедрён механизм прозрачности распределения 1% обязательств недропользователей на НИОКР. Предусмотрены стимулирующие меры и льготы для софинансирования науки частным сектором. Чтобы не остаться у разбитой нефтяной трубы, потребуются решительные и быстрые шаги по построению экономики, основанной на знаниях. По прогнозам, в ближайшее десятилетие при участии искусственного интеллекта будет формироваться до 25% объёма мирового ВВП. Новая линия разрыва между развитыми и развивающимися странами проходит именно здесь – и она стремительно расширяется. Поэтому Глава государства определил приоритетный курс на развитие цифровизации и искусственного интеллекта", – заявил спикер Сената.

Вместе с тем, как отмечает Маулен Ашимбаев, цифровая эпоха даёт нам исключительный шанс вырваться в лидеры прогресса.

"Благодаря своевременным шагам, мы в целом уверенно движемся в цифровом потоке. Решается задача трансформации в полноценный глобальный цифровой хаб. Отечественный бизнес активно использует цифровые платформы для продвижения своих товаров и услуг. Быстро формируется институциональная среда и AI-инфраструктура. Её важной частью стала инновационная экосистема Astana hub. Расширяется сеть университетов, готовящих специалистов в сфере IT. Осенью 2025 в Астане открывается Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Кроме того, Astana Hub запускает масштабную инициативу AI Movement, направленную на популяризацию и обучение работе с искусственным интеллектом. Решение триединой задачи - развития цифровой экосреды, инфраструктуры и человеческого капитала должно привести к созданию в Казахстане инновационного общества будущего. Эта коренная трансформация и огромный шаг к формированию новой казахстанской идентичности цифровой эпохи, опирающейся на свободное владение передовыми технологиями, креативное мышление и открытое сознание", – говорится в статье.

Размышляя о будущем и эффекте реформ, Маулен Ашимбаев также приходит к заключению, что людей объединяет в нацию общая энергия, эгрегор, который сплачивает разрозненные интересы в единое целое. Несмотря на невозможность её физического измерения, в переходное время, в пору испытаний и перемен эта энергия может и разрушать, и созидать.