Чтобы ловить безбилетников и карманников, в Астане хотят дооснастить автобусы камерами

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Поимка безбилетников и карманников в автобусах упирается в цифровизацию, считает начальник Департамента полиции Астаны Марат Тулебаев. На эту тему он высказался на заседании городского маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

"Что касается автобусов, по безбилетникам: мы уже предложение вносили в управление. Это опять же в цифровизацию упирается, видеокамеры чтобы были. Не только проезд безбилетников, но и профилактика карманных краж. Все наши фигуранты нам известны, карманники и те же "гастролёры", которые приезжают. Мы неоднократно об этом писали. Не во всех автобусах ещё есть камеры. Это усложняет ситуацию", — сказал Марат Тулебаев.

Секретарь маслихата Ерлан Каналимов добавил, что в 2021 году городские депутаты по вопросу безбилетников отправляли запрос в Мажилис.

"В данный момент профильный комитет Мажилиса рассматривает изменения в КоАП данного вопроса. Если раньше электронная оплата проезда была только в Астане, сейчас во всех других городах она внедряется. Поэтому однозначно силами сотрудников полиции ловить зайчиков, наших безбилетников, это тяжело. У нас целый департамент транспортного контроля создан. 65 человек в штате. Надо наделять их полномочиями, они должны этим заниматься (штрафовать - Авт.)", - сказал Ерлан Каналимов.

Он также возмутился из-за пробок в городе, неправильных дорожных знаков и неработающих светофоров. Марат Тулебвает ответил, что интенсивность дорожного движения для минимизации заторов уже изучена.

"У нас зарегистрировано в городе 400 тысяч транспортных средств. 100 тысяч у нас прибывает иногородних, которые постоянно здесь. Временный учёт их отменён, они не нарушают ПДД. Полмиллиона автотранспортных средств. Ежедневно в город через наши посты заезжают 75 тысяч и выезжает 75 тысяч транспортных средств. Нагрузка есть. А всего протяжённость дорог наших, я не беру внутриквартальные, основные наши транспортные развязки — тысяча километров. Если транспорт наложить на эти дороги, это уже будет пробка. Но мы рассчитываем, пусть даже 150 тысяч в гаражах, в боксах, на выезде где-то стоят, — нагрузка есть. Если в Алматы посмотреть, население уже более двух миллионов. Зарегистрировано 550 тысяч транспортных средств. И тоже 100 тысяч может заезжать и выезжать в город. Более трёх тысяч километров протяженность дорог города. Здесь мы, конечно, это изучаем, боремя, пробки в городе есть. Где-то зелёную волну включаем. Основные пробки в городе создаются в утреннее и вечернее время. Школа, детсад — час пик. Это проблема больших городов", — сказал Марат Тулебаев.

Что касается видеонаблюдения в школах, то 96 из них в столице обеспечены камерами и турникетами.

"Но охрана, конечно, не везде пока специализированная. Здесь тоже немножко упирается в финансы. Проблема есть с частными колледжами и школами. Этот вопрос совместно с управлением образования решаем. Есть моменты, но думаю, тоже решатся. Не только школы, но и вузы и детсады, все к нам заведены в ЦОУ. Во многих школах есть тревожные кнопки, они расположены не только в одном месте но и на этажах. Правильно, это нас научил случай в Казани в России, сейчас Ижевск подтверждает. Здесь мы мобилизируемся по этому вопросу", — сказал Марат Тулебаев.

Также он коснулся темы коррупции среди полицейских.