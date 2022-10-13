Что ждёт казахстанский рынок жилья. Репортаж

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По данным сайта Krisha.kz, за последнюю неделю - с 5 по 12 октября - в семи городах Казахстана начала снижаться стоимость аренды жилья. Обратная тенденция в Алматы, Актау, Караганде, Усть-Каменогорске, Шымкенте. В южной столице ценовой пик пришёлся на неделю с 30 сентября по 7 октября.

По словам риелтора Айкун Тажимбетовой, ажиотаж на аренду квартир в Алматы спал, но цены остались высокими.

Как казахстанцы выживают в условиях завышенной арендной платы и что ждёт рынок жилья, смотрите в репортаже Baigenews.kz.