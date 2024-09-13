Что ждет казахстанцев, которые уклоняются от налогов

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов в кулуарах рассказал, почему налоговая дисциплина в Казахстане хромает и что изменится с новым налоговым кодексом, передает корреспондент BaigeNews.

Уклоняющихся от уплаты налогов казахстанцев становится больше. Эта ситуация влияет на поступления в бюджет и финансирование перспективных проектов. Принятие нового налогового кодекса должно повысить уровень налоговой дисциплины, заявил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов.

"Мы идем в направлении улучшения сервиса, а не контрольных мероприятий. Мы будем содействовать уплате налогов. Не все казахстанцы уклоняются, многие не знают законодательства, некоторые не владеют инструментами, некоторым сложно содержать бухгалтеров. Поэтому мы сейчас будем создавать все условия, чтобы мы за налогоплательщика могли заполнять декларацию, представлять ему как в виде квитанции по коммунальным, которые вы сейчас в приложении получаете. Мы это все будем делать. Но если после всех сервисов, после всех возможностей по уплате налогов бизнес будет уходить, да, мы будем применять меры", - отметил Биржанов.

Ранее вице-министр отметил, что базовые потребности во всех направлениях бюджет РК закрывает, но из-за отсутствия налоговой дисциплины перспективные направления можно финансировать лучше.