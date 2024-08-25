Что за девушка была в самолёте с Павлом Дуровым накануне его задержания
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Telegram-канал Shot выяснил, что за девушка была в самолёте с Павлом Дуровым накануне его задержания в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
По данным издания, предположительно, на боту находилась криптокоуч Юлия Вавилова.
"16 августа она запостила сториз о том, что прилетела в Азербайджан из Казахстана. Затем девушка опубликовала ещё несколько фото и видео. В это же время там был и Павел Дуров. Последние сутки девушка перестала появляться в Сети. Сама она называет себя стримером, ведёт аккаунт в "Твиче", а также является автором блога о криптовалютах", — говорится в сообщении.
Однако посольстве РФ заявили журналистам, что не располагают информацией о том, кто был на борту вместе с Дуровым.
Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже поздним вечером 24 августа. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним были девушка и его телохранитель. СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее на арест Дурова отреагировал Илон Маск. Пользователи Сети пытаются выяснить, что же теперь будет с платформой Telegram, где многие успели завести и развить собственные блоги. Предпринимателя, к слову, поддержали многие казахстанские деятели. К примеру, заявление по поводу ареста Дурова опубликовал Союз журналистов Казахстана, а также в социальных сетях высказался глава Минцифры Жаслан Мадиев.
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