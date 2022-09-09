Что влияло на курс доллар-тенге в августе 2022, рассказали в Нацбанке

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За август курс тенге укрепился на один процент до 472,29 тенге, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Национального банка. На валютный рынок преимущественное влияние оказывали внутренние факторы, сообщает регулятор.

"Продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат способствовали умеренному укреплению обменного курса тенге. Субъекты квазигоссектора продали через БВУ 469,5 миллиона долларов США. На фоне сбалансированности рынка валютные интервенции Национальным Банком не проводились. Осуществление трансферта из Нацфонда в бюджет было обеспечено тенговыми поступлениями, поэтому продаж валютных активов НФ не требовалось", - говорится в сообщении.

Что касается золотовалютных резервов, то, по предварительным данным, объем ЗВА по состоянию на конец августа составил 32,7 миллиарда долларов США. В августе мы наблюдали небольшое снижение ЗВА – на 131 миллион долларов.

"Это было связано с уменьшением цен на драгоценный металл на 2,6 процента, до 1712,40 долларов США за тройскую унцию. Котировки золота по-прежнему остаются под давлением на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Стоит отметить, что в значительной степени снижение золотого портфеля было нивелировано ростом валютной части ЗВА за счет притока средств БВУ на валютные счета в Нацбанке", - сообщили в НБ.

В Национальном банке также объяснили факторы, повлиявшие на объем валютных активов Национального фонда в августе 2022 года. Согласно предварительным данным, по итогам месяца объем валютных активов Нацфонда составил 53,8 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 500 миллионов долларов США.

"В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 384 миллиарда тенге в виде трансфертов. Основная часть трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд в размере порядка 338 миллиарда тенге, а также за счет остатка на тенговом счете Национального фонда. Таким образом, как было указано ранее, в прошедшем месяце Национальный банк не осуществлял продажу валютных активов Нацфонда на внутреннем валютном рынке. При этом валютные поступления в фонд в августе составили 1,76 миллиарда долларов США", - отметили в Нацбанке.

Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца находился в негативной зоне. Снижение рынка облигаций и акций связано с глобальным оттоком капитала в инструменты денежного рынка. Это происходило на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,05 процента.