На пресс-конференции в СЦК генерал-майор Сакен Жусупов рассказал о законодательно установленном процессе определения числа призывников, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, Генеральный штаб Министерства обороны регулирует количество призываемых на срочную службу, и эта цифра может меняться в зависимости от потребностей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

"Она может уменьшаться или увеличиваться. Это зависит от многих причин и условий. Прежде всего, Вооруженные силы и другие войска развиваются. Это все связано и с переоснащением, и модернизацией Вооруженных сил. Это происходит и в связи с активной цифровизацией Вооруженных сил. Поэтому Генеральный штаб определяет количество, которое должно быть призвано в той или иной призывной кампании. Это напрямую влияет на такое понятие, как "боевая способность" - а она зависит от уровня укомплектованности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований", - подчеркнул Жусупов.

Он добавил, что эта практика не уникальна для Казахстана, а применяется и в других странах, что напрямую влияет на боевую готовность и способность армии выполнять задачи.