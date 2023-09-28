Что в китайском Ханчжоу знают о Казахстане?

Китайский город Ханчжоу принимает Азитские игры. Тысячи делегатов из разных стран приехали на место проведения грандиозного спортивного события. На Азиаде не только, пересекаются разные спортивные стили, но происходит взаимодействие культур, знакомство между представителями различных государств. Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался у жителей города, что они знают о Казахстане.

О том, где находится Казахстан и что наша страна граничит с Китаем, знает немало жителей Поднебесной. Правда, те, кто плохо владеет английским языком или не владеет им вообще, из-за особенностей произношения не сразу поймут, о какой стране идет речь, если им сказать: "Kazakhstan" или "Qazaqstan". На китайском название нашей страны произносится немного по-другому, поэтому, находясь в Китае, желательно заранее выучить произношение.

Та же история постигнет тех казахстанцев, кто попытается спросить у граждан КНР про певца Димаша Кудайбергена. Благодаря соцсетям мы знаем, что Димаш – один из самых известных казахстанцев в Китае, но произносят его имя здесь не так, как мы привыкли. Здесь его имя произносят как Димаси или Дишима.

Журналистка CGTN на русском Со Ицюнь пишет свои статьи на русском языке. Поэтому о Казахстане знает немало.

"Насколько я знаю, Казахстан является многонациональным государством с богатой культурой и историей. Казахстан известен своими очень прекрасными пейзажами, такими как пустыни, озера и другими. Благодаря иницативе "Пояс-путь" Китаю и Казахстану удалось установить сотрудничество во многих областях, например, в торговле, инвестициях, туризме и так далее. Если будет у меня возможность, я бы хотела поехать в Казахстан, в вашу прекрасную страну и своими глазами увидеть ваши прекрасные пейзажи", - сказала Со Ицюнь.

Как и многие жители Китая, она знает и уважает творчество Димаша Кудайбергена. Впервые она услышала его голос в 2017 году, он исполнял песню на китайском языке под названием "Незабываемый день".

"Димаш - очень известный певец из Казахстана. Он стал очень популярным в Китае благодаря своему участию в китайском телешоу под названием "Поиск великого певца" в 2017 году. Его прекрасный, потрясающий голос сразу завоевал сердца китайских зрителей и насколько я знаю, недавно в китайском городе Чэнду на юго-западе Китая вручали премию на фестивале "Золотая панда" и Димаш тоже присутствовал на мероприятии и исполнил тематическую песню, это было прекрасное выступление", - сказала Со Ицюнь.

Она пожелала всем спортсменам из Казахстана и стран Азии успехов, а также рекомендовала в свободное от соревнований время хорошо отдохнуть, немного попутешествовать и больше узнать о городе Ханчжоу и о Китае.

Другой китайский репортер, представляющий Locker Media, поделился своими познаниями о Казахстане.

"Что я знаю про Казахстан, так это то, что это очень прекрасная страна, и президент Китая часто встречается с вашим президентом. Как соседи мы имеем схожие корни, особенно у людей, проживающих в северо-западном Китае и в Казахстане, у них схожий образ жизни, кухня, но в тоже время есть и различия. Также знаю, что в Казахстане прекрасные пейзажи. Певец Димаш стал довольно популярным несколько лет назад, сейчас он знаменит в Китае", - признался китайский репортер.

Следуя на церемонию открытия 23 сентября, я вызвал вызвал интерес у группы китайских журналистов. Как выяснилось, это были сотрудники пресс-службы полиции Ханчжоу. Когда они узнали, что я из Казахстана, то сразу верно определили, что наша страна граничит с Китаем, соседствуя с регионом Синцзянь. А коллега из Макао, встретившийся со мной во время соревнований по фехтованию, с радостью сообщил, что его брат работает на границе с Казахстаном в Алашанькоу и видит территорию Казахстана каждый рабочий день сквозь разделительную линию. Сам журналист из Макао в Казахстане не был, как и его брат, но узнав об отсутствии необходимости получать визу при въезде в Казахстан на небольшой срок, заявил, что хотел бы посетить нашу страну в качестве туриста в ближайшее время и пригласить своего брата.

В целом, жители Ханчжоу – гостеприимный народ. Оргкомитет и волонтеры Азиатских игр делают все, чтобы участники и гости Азиады чувствовали себя как дома, и ни о чем не беспокоились. Жители Ханчжоу также приветливы и с удовольствием подскажут дорогу, если иностранец заблудился, если переводчик не помогает понять собеседника, то возьмут за руку и отведут до нужного адреса либо до станции метро.

Китай готовиться отмечать праздник середины осени или как его еще называют праздник полной Луны, с 29 сентября по 6 октября, участникам и гостям Азиатских игр обещали подарить атмосферу этого особенного.

Фото и видео: Альберт Ахметов.