Что успел сделать Жигули Дайрабаев за 10 дней агитационной работы

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Сегодня на рабочем заседании в республиканском штабе Жигули Дайрабаева подвели итоги 10 дней агитационной кампании в поддержку кандидата в Президенты от партии "Ауыл", передаёт BaigeNews.kz.

За 10 дней Жигули Дайрабаев побывал в пяти областях.

"Работа проходит в интенсивном режиме. Начал с Жамбылской области, это не случайно, всё-таки это его Родина. Он изначально сам планировал так. Там был два дня. Потом в Туркестанской области, в Шымкенте, в Кызылординской области, потом на машине проехал в Актюбинскую область, там два дня был. Сегодня утром он выехал в Карагандинскую область. Встречи проходят очень активно. Настрой граждан к выборам позитивный. В основном встречи идут с сельским населением. Все мероприятия проходят в запланированном графике", - сказал руководитель республиканского общественного штаба Толеутай Рахимбеков.

По его словам, люди очень активно участвуют во встречах с кандидатом.

"Мы сами удивляемся, что в сельских населённых пунктах собирается по 100-150 человек. Вчера была встреча в Акмолинской области на станции Анар с трудовым коллективом. Туда пришли не только работники, но и жители посёлка. Зал был полный", - добавил он.

На заседании он отметил, что в штаб поступают предложения от избирателей, направленные на решение проблем в сельских населённых пунктах.

"Эти проблемы давно известны государственным органам и нашей партии. Решение этих проблем отражено в наших документах, в предвыборной кампании нашего кандидата. В первую очередь это дороги, питьевая качественная вода, электроснабжение. В последние годы появилась проблема Интернета, качества оказания социальных услуг, очень слабое медицинское образование. На это обращают внимание. Нашу партию очень волнует внешкольное образование детей", - подчеркнул Толеутай Рахимбеков.

Кроме того он поднял вопрос о государственной аграрной политике, в том числе системе государственной поддержки и субсидирования сельского хозяйства.