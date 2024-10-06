Что удивило заместителя Генерального секретаря СВМДА на участках референдума

Миссия наблюдателей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии проверила ход голосования на референдуме по АЭС на пяти участках в Астане, передаёт BaigeNews.kz. Её глава и заместитель Генерального секретаря СВМДА Чжан Лин заметила, что препятствий для прохождения референдума не было.

Члены участковой комиссии грамотно рассказывали людям о правилах голосования. Необходимое оборудование было в каждой специальной кабинке для людей с особыми потребностями. Например, лупа для слабовидящих.

Рассказала Чжан Лин и о вещах удививших её.

"На нас особое впечатление произвело то, что многие голосующие приехали со своей семьёй. Маленькие дети тоже каким-то образом участвовали в процессе после того, как родители положили свои бюллетени в урну. Люди делали семейные фото. Я думаю, это очень хорошо. Когда дети своими глазами видят этот процесс, после того, как они подрастут, станут активнее участвовать в процессе государственного управления. Это же очень важно и очень полезно", - поделилась впечатлениями Чжан Лин.

Наблюдатели видели на участках много молодёжи. Но особенно их привлекло отношение к взрослому поколению. В качестве примера Чжан Лин рассказала об истории одной пожилой супружеской пары.

"Они с такой радостью голосовали. Их очень тепло принимали сотрудники участковой комиссии. После того как они бросили бюллетень в урну, им вручили памятные подарки. Я спросила, для чего это сделали? Оказалось, таким образом решили показать почтение к их возрасту", - рассказала глава миссии.

По даным на 16:00, бюллетени получили 57,68% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования.

Самая высокая явка на референдум зафиксирована в Туркестанский области – 70,73%, Актюбинской области – 68,41%, Восточно-Казахстанской области – 68,33%, Костанайской области – 67,57%. Самая низкая явка - в Алматы - 20,57%.