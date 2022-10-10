Что такое "цифровые наркоямы" рассказали в МВД

Фото: pixabay.com

О том, что такое 'цифровые наркоямы" и как им противостоять, рассказали на еженедельном брифинге МВД, передаёт BaigeNews.kz.

"За каждым интернет-магазином стоят целые преступные группы с сетью наркодилеров, курьеров, закладчиков. Другими словами, это "цифровая наркояма". Поэтому ликвидация даже одного такого электронного ресурса – это сотни спасенных жизней", – отметил министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании межведомственного штаба.

По его словам, скоро в Казахстане откроются представительства зарубежных интернет-провайдеров. Это позволит быстрее выявлять и блокировать наркосайты и чаты в мессенджерах. Также министр представил комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Он будет включать в себя три направления:

совершенствование механизма контроля за наркотиками;

материально-техническое оснащение государственных органов, особенно институтов судебных экспертиз и органов здравоохранения;

организация профилактики наркомании.

Ряд мероприятий проведут совместно с неправительственным сектором. Для этого в рабочую группу по подготовке комплексного плана были включены общественные организации, работающие в сфере профилактики и лечения наркомании и ВИЧ (СПИД).

Также в этом месяце завершается республиканская антинаркотическая спецоперация "Қарасора-2022" которая проводится в сезон произрастания наркосодержащих растений в южных регионах Казахстана.

"За четыре месяца операции полицией выявлено 1075 наркопреступлений, в том числе 547 фактов сбыта, 137 фактов хранения и 244 - культивирования наркосодержащих растений. Так, в Павлодаре ликвидирована организованная преступная группа, задержано семь человек, которые создали Telegram-магазин и занимались сбытом синтетических наркотиков", – рассказала представитель МВД Шугыла Турлыбек.

В период операции изъято 9,2 тонны наркотиков, в том числе две тонны марихуаны, 169 килограмм гашиша, 37 килограмм синтетических наркотиков, 720 грамм героина и более 58 тысяч кустов культивированных наркосодержащих растений.

Уничтожено более 85 тонн дикорастущей конопли.



В этом году в спецоперации впервые применяются беспилотные летательные аппараты Минобороны, которыми также осуществляется воздушная разведка. С их помощью выявлено шесть фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, изъято более 600 килограмм марихуаны, задержано 10 преступников.

В МВД отметили, что сейчас в срциальных сетях активно распространяется информаия об инвестициях в казахстанские национальные компании с обещанием высоких доходов. В ходе проверки доменных имен установлено, что эти сайты имеют идентичное содержание и они зарегистрированы в США. указанные порталы являются фишинговыми и разработаны для сбора персональных данных граждан. Для установления владельцев ресурсов направлен запрос в министерство юстиции США.



По словам спикера, всего с начала года зарегистрировано 769 мошенничества, связанных с обещанием высоких доходов. В 120 случаях мошенники завлекали граждан инвестициями в различные компании, наибольшее количество граждан вложили свои деньги в мошеннические проекты от имени "КазМунайГаз" – 22, "Халык банк" – шесть фактов, остальные - в "Енбек инвест", "КазМинерал", Forex Freedom и другие.

"Туркестанской полицией в деле с более 2000 потерпевшими от деятельности финансовой пирамиды поставлена точка. Так, в полицию с 2020 года начали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовых пирамид Evolution Corporation и "Индиго 24". Это жители шести областей и городов республиканского значения. Учитывая масштаб преступления, было возбуждено уголовное дело, и приказом МВД на базе департамента полиции Туркестанской области на создана следственная группа. Досудебное расследование продолжалось более года. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили и задержали 25 человек по подозрению в причастности к созданию и управлению финансовой пирамидой" – сообщила Шугала Турлыбек.

У них были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество. За это время сотрудники полиции и прокуроры провели работу по сбору доказательств вины подозреваемых. Было назначено и проведено 15 видов экспертиз. Следователи установили, что преступники присвоили более трёх миллиардов тенге граждан.

В результате полицейские и прокуроры направили в суд 1000-томное уголовное дело с обвинительным актом. На минувшей неделе суд вынес приговор. Трое организаторов и учредителей финансовой пирамиды лишены свободы сроком на 12 лет, пять человек, которые были их заместителями - на 10 лет, остальные 17 подсудимых - на восемь лет лишения свободы.



