Что такое "ловушка среднего дохода" и как в неё не попасть
Депутат Татьяна Савельева озвучила ключевые критерии, на которые следует обращать внимание.
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Слова президента о том, что пришло время затянуть пояса и жить по средствам, в первую очередь, касались правительства. Такой трактовкой с журналистами поделилась депутат Мажилиса Парламента Татьяна Савельева, передаёт BaigeNews.kz.
"Затягивать пояса – это больше касается правительства, того, что к расходам, которые в бюджет включаются, необходимо подходить очень рачительно", - поделилась депутат.
Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, Савельева так же рассказала, ждёт ли нашу страну кризис.
"Кризис – такое понятие... Сейчас, наверное, нет ни одной страны, которую бы оно не затрагивало так или иначе. Кстати, сейчас у нас будет обсуждение, в том числе со Всемирным банком, понятия "ловушка среднего дохода". Обсуждается переход, что делать странам, когда вроде бы среднего уровня дохода достигли и замедляются темпы ВВП, темпы доходов на душу населения. В большом таком отчёте главный вывод все-таки - это профессиональные кадры и инновации. Наверное, это то, на чём нам необходимо сейчас сконцентрироваться", - рассказала депутат.