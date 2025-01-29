Слова президента о том, что пришло время затянуть пояса и жить по средствам, в первую очередь, касались правительства. Такой трактовкой с журналистами поделилась депутат Мажилиса Парламента Татьяна Савельева, передаёт BaigeNews.kz.

"Затягивать пояса – это больше касается правительства, того, что к расходам, которые в бюджет включаются, необходимо подходить очень рачительно", - поделилась депутат.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, Савельева так же рассказала, ждёт ли нашу страну кризис.