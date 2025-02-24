В современном Казахстане этномедиация становится важным инструментом профилактики межэтнической напряженности. Хотя этот термин еще не оформлен в отдельную категорию, Ассамблея народа Казахстана активно использует его для поддержания гармонии в обществе. Директор Центра этномедиации при Институте прикладных этнополитических исследований Луиза Узарова в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала, как осуществляется развитие этномедиации в стране и какие задачи она решает.

Профилактика: предотвращение кризисных ситуаций

Этномедиация - один из способов предотвращения и урегулирования межэтнических конфликтов. Центр этномедиации, созданный в 2023 году при Институе прикладных этнополитических исследований (ИПЭИ), работает по трем основным направлениям: профилактические меры, подготовка и обучение целевых групп, а также методическое обеспечение.

Первый и самый важный компонент этномедиации – профилактика. Специалисты центра проводят мониторинг общественного мнения, анализируют высказывания в социальных сетях, отслеживают потенциальные триггеры, способные вызвать напряженность. Важная часть работы – внедрение в общественный дискурс важности общей гражданской идентичности, уважение к государственным символам, равные права и возможности для всех, независимо от этнической принадлежности.

"В профилактическую составляющую входит проведение профилактических мер, которые направлены на то, чтобы в обществе, в общественном дискурсе вводить такие новые конструкции, концепты о том, кто мы есть, что значит гражданская идентичность. Что мы все равноправные граждане и живем в одном правовом поле, независимо от нашей этнической принадлежности", - пояснила Луиза Узарова.

Специалисты Центра этномедиации изучают особенности и положение регионов, анализируют их общественную и политическую ситуацию, а также взаимоотношения внутри этносов. Также учитывается мнение и рекомендации других государственных органов, которые указывают на необходимость проведения профилактической работы в определенных местах. Одним словом, проводится комплексный и системный процесс, требующий широкой координации.

Регулирование: как гасить разгорающиеся конфликты

Когда профилактические меры не срабатывают, а напряженность перерастает в открытое противостояние, подключается регулирующий компонент. Чаще всего конфликтные ситуации вспыхивают в социальных сетях, где споры легко перерастают в риторику ненависти. Используются различные технологии и методы работы, в том числе медиативная практика, переговорные технологии, консилиация, кокусы, профилактические беседы. Применение различных методов работы помогают сторонам конфликта найти общий язык и прийти к взаимопониманию.

"Мы туда можем включать отдельные виды и методы работы с конфликтующими сторонами, у которых возникла напряженность. Форматов работы очень много. И мы в рамках деятельности Центра и подготовки этномедиаторов, осуществляем обучение по повышению этнополитической грамотности, чтобы они могли в опережающем режиме выявлять, диагностировать причины и факторы напряженности, учитывать особенности и имели в своем арсенале знания и навыки по этим методам работы", - говорит Узарова.

В случаях, когда инцидент приобретает массовый характер, требуется комплексная работа не только с участниками конфликта, но и с их ближайшим окружением. Негативные эмоции заразительны, и важно не допустить их распространения в социуме. Центр этномедиации работает адресно: проводит выезды в регионы, реагирует на резонансные события в СМИ, организует консультации и обучающие программы для местных сообществ.

Кто стоит на страже межэтнического мира?

Одна из ключевых задач Центра этномедиации – подготовка этномедиаторов. Это представители местных органов власти, правоохранительных структур, этнокультурных объединений, гражданского общества, которые получают знания по вопросам этнополитики, конфликтологии, этнопсихологии и другим тематикам. Они учатся анализировать конфликты, вести переговоры, работать с культурными особенностями разных этносов.

"Мы даем им базовые знания о конфликтологии. Учим выявлять социальную напряженность. Показываем, как распознавать различные маркеры, ярлыки, ненормативные этнонимы, как они проявляются, как с ними работать", - сказала Луиза Узарова.

Сегодня при поддержке АНК в регионах при "Қоғамдық келісім" созданы центры этномедиации, специалисты которых обеспечивают поддержку на местах. Осуществляет деятельность республиканский Совет этномедиации, аналогичные советы этномедиации есть и на региональном уровне.

"Необходимо понимать, в зависимости от обстоятельств или учитывая характер сложности ситуации для проведения профессиональной медиативной практики необходимо привлекать людей, обладающих знаниями в сфере межэтнических отношений, так и профессиональных медиаторов. Проводится большая работа, в том числе методологическое и методическое обеспечение осуществляется, подготовка и обучение проводится также в каждом регионе. Огромное количество разных ученых, экспертов, активистов вовлекается в этот процесс, и работа идет в этом направлении очень интенсивно", - пояснила Луиза Узарова.

Планы на 2025 год

Вся деятельность Центра в 2025 году будет проводиться в рамках празднования 30-летнего юбилея Ассамблеи народа Казахстана.

"Наша главная задача – это профилактика. Продолжаем вести интенсивную информационно-разъяснительную работу по вопросам толерантности, взаимоуважения, недопущения дискриминации и других проявлений риторики ненависти, которые оказывают негативное влияние на взаимоотношения людей по этническому признаку", - отметила Узарова.

Этномедиация – не просто инструмент, а комплексная мера, направленная на укрепление межэтнического мира. Через профилактику, регулирование и постконфликтную работу АНК и Центр этномедиации помогают обществу сохранять гармонию и стабильность, обеспечивая диалог и взаимопонимание всех этносов.