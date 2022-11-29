Что связывает Казахстан и Францию

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Дипломатические отношения между Казахстаном и Францией были установлены 25 января 1992 года. В марте 1992 года было открыто Посольство Франции в Казахстане, а в июле 1993 года – Посольство Казахстана во Франции, передает BaigeNews.kz.

Французские лидеры посещали Казахстан трижды – Ф.Миттеран в 1993 г., Н.Саркози в 2009 г. и Ф.Олланд в 2014 г.

Поддерживаются контакты между внешнеполитическими ведомствами. За период с 2013 г. состоялось 5 встреч на уровне министров. Последняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 20 июня 2022 г. в Люксембурге на полях 19-го заседания Совета сотрудничества РК-ЕС.

Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

Франция является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам 2021 г. товарооборот составил 3,06 млрд. долл. (экспорт – 2,4 млрд., импорт – 0,66 млрд.), увеличившись на 9%, по сравнению с 2020 годом (2,8 млрд. долл.). Объем взаимной торговли в январе-августе 2022 г.составил 2,3 млрд. долл. (экспорт – 1,8 млрд., импорт – 0,5 млрд.), что на 12,2% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Основными статьями казахстанского экспорта являются нефть, металлы и металлопродукция, химическая продукция, сельскохозяйственные продукты, оксиды и гидроксиды хрома, медь и катоды из меди. Казахстан импортирует из Франции летательные аппараты, электрическое, электронное и механическое оборудование, медикаменты, косметику, автомобили, продукты питания.

Объем французских капиталовложений в экономику Казахстана за период с 2005 г. превысил 17 млрд. долл. Валовый отток казахстанских инвестиций во Францию – 32,7 млн. долл. Объем ПИИ за 2021 г. составил 603,2 млн. долл., что на 13% меньше, по сравнению с 2020 г. (693,5 млн. долл.). Данное снижение объясняется восстановлением французских компаний после убытков, понесенных ими в 2020 г. и значительным сокращением, в этой связи, их инвестиций в новые проекты за рубежом.

В Казахстане функционирует свыше 170 компаний с участием французского капитала, включая такие крупные ТНК, как "Total", "Orano", "Alstom", "Danone", "Vicat", "Saint Gobain" и др.

В мае 2022 г. мировой лидер в области производства технических газов, французская компания Air Liquide получила статус наблюдателя в Совете иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте РК. В настоящее время рассматривается вопрос вхождения в СИИ другого французского промышленного гиганта в сфере машиностроения – группы Alstom.

Военное сотрудничество

На территории РК осуществляют свою деятельность ряд казахстанско-французских СП, в частности, ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" (крупноузловая сборка вертолетов, техническое обслуживание и обучение летно-технического состава) и "Гранит-Талес Электроникс" (производство радиолокационной техники).

Сотрудничество в сфере науки, образования и здравоохранения

Динамично развивается двустороннее взаимодействие в сфере науки, образования и здравоохранения. За прошедшие годы подписан целый ряд двусторонних документов, в числе которых:

- Межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сферах высшего образования и исследований от 1 марта 2013 года;

- Соглашение о создании Университета "Сорбонна-Казахстан" на базе КазНПУ им.Абая от 17 сентября 2013 года;

- Договор о двустороннем сотрудничестве между Казахским национальным университетом им. аль-Фараби и Университетом Сорбонна Париж-Сите 7 Дидро от 16 марта 2017 года;

- Меморандум о сотрудничестве между Институтом Кюри (Франция) и Национальным научным онкологическим центром РК (г. Нур-Султан) от 16 сентября 2020 года;

- Соглашение о сотрудничестве между Международным университетом туризма и гостеприимства г. Туркестана и Университетом г. Анжэ от 23 ноября 2020 года.

По состоянию на конец сентября 2022 г. во Франции в рамках международной программы "Болашак" обучается 10 студентов, в рамках международной программы "Абай-Верн" - 24 студента. Основные города обучения казахстанских студентов - Париж, Гренобль, Лион и ряд других.

В городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Караганда и Шымкент успешно функционируют представительства культурно-образовательного агентства "Альянс Франсэз".

Диаспора

Посольством на постоянной основе поддерживается связь с сообществом этнических казахов, проживающих во Франции. Проводятся совместные культурные и спортивные мероприятия. К наиболее значимым следует отнести Малые курултаи европейских казахов , состоявшиеся в Париже 18-19 мая 2013 г. и 4-5 июня 2022 г., а также ежегодные празднования Наурыз.

Количество казахской диаспоры во Франции составляет около 2000 чел. Диаспора проживает, в основном, в столичном пригороде и в самом Париже.

В настоящее время Посольство активно участвует в мероприятиях, организованных фондом "Отандастар" и Всемирной ассоциацией казахов. В данном контексте установлено тесное сотрудничество с организацией "AKFT Dernek" ("Ассоциация казахов Турции во Франции").

Вопросы и предложения, поднятые нашими соотечественниками в ходе прямых контактов и через социальные сети, своевременно доводятся до Фонда "Отандастар". Кроме того, при финансовой поддержке указанного фонда для представителей диаспоры ведется онлайн обучение казахскому языку.

Правовые и консульские вопросы

По состоянию на начало октября 2022 г. , в консульском отделе Посольства Казахстана во Французской Республике состоят:

- на временном консульском учете 456 граждан РК, из них 113 студентов.

- на постоянном консульском учете 154 гражданин РК.

Количество усыновленных детей из РК в настоящий момент составляет 240 детей (из них достигших 18 лет – 43). Отчеты об условиях жизни и воспитании усыновленных/удочеренных детей из РК предоставляются международным агентством "Enfance Avenir". На постоянной основе отчеты отправляются в Комитет по защите прав детей Министерства образования и науки РК.

В настоящее время 1 гражданка РК находится под следствием во Франции. 28 октября 2021 года в Нур-Султане подписан Договор между РК и ФР о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Следующим этапом должно стать согласование проекта Договора о выдаче (экстрадиции).