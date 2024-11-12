Что сулят Казахстану победа Трампа и новый геополитический расклад

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США эксперты ожидают изменений в международной политике. Будущий глава Америки – один из самых непредсказуемых политиков, а Штаты, как известно, лидер мировой экономики и имеют большое влияние на судьбы других стран. Корреспондент BaigeNews.kz выяснила мнение политологов о том, как возвращение Трампа в Белый дом повлияет на Центральную Азию и Казахстан.

Дональд Трамп – не новичок на президентском посту, и центрально-азиатские страны имели с ним раньше дело, говорит политический и общественный деятель Досым Сатпаев. Соответственно, предугадать будущие его действия отчасти можно.

"Приход Трампа в Белый дом происходит на фоне трёх довольно серьёзных конфликтов – это война в Украине и война на Ближнем Востоке, а также нарастающее напряжение между США и Китаем. И это как раз-таки самый ключевой фактор. Потому что позиция Дональда Трампа вполне чётко была озвучена ещё во время предвыборной кампании. То есть в принципе для него, в отличие от демократов, война в Украине, например, не является приоритетом. Хотя он обещает закончить войну в течение одного-двух дней, но все понимают, что это невозможно, учитывая, что этот конфликт с нулевой суммой, и каждая воюющая сторона чётко жёстко выдвигает свои требования", – сказал Сатпаев.

По его прогнозам, для Трампа, как и во время его первого президентства, приоритетным направлением внешней политики будет именно Китай, в частности, конкуренция с этой страной.

"В любом случае для стран Центральной Азии, что война в Украине, что напряжение с Китаем – это не очень хорошо. Потому что Украина более двух с лишним лет активна оттягивает на себя военно-политический и экономический ресурс России. И в какой-то степени это снизило угрозу для Казахстана. Понятно, что если, например, из-за сокращения финансов или военной помощи Украине там начнутся проблемы, тогда это будет в любом случае не очень хорошо для постсоветского пространства, потому что укрепление позиции России – это определённый риск для других стран", – объясняет Сатпаев.

С другой стороны, сейчас для Казахстана открывается окно возможностей, считает политолог. В связи с нестабильностью в мире многие страны обратили внимание на Центральную Азию по нескольким причинам: первое – для усиления своего влияния в регионе, второе – усиление транзитного значения ЦА, третье – интерес к ресурсной базы региона.

"Сейчас у Центральной Азии есть определённые возможности, в том числе окно возможностей, которое мы должны использовать из-за увеличения внимания к нашему региону. Мы это хорошо видели и со стороны США, и со стороны Европейского союза, Китая, Турции, стран арабского мира. После начала войны в Украине наш регион стал очень интересен и важен с точки зрения транзита, добычи редкоземельных металлов и других определённых сфер. Поэтому сейчас ситуация для стран Центральной Азии более-менее под контролем находится. И даже отношения с нестабильным Афганистаном наладились. Поэтому естественно любое нарушение этого баланса грозит для нас серьёзными проблемами и рисками", – говорит общественный деятель.

Другой политолог Талгат Исмагамбетов считает, что при Трампе руководству Казахстана нужно постараться не попасть под вторичные санкции Запада и сохранять дистанцию во внешней политике с Россией. Однако это означает, что РК начнёт сближаться с другим соседом – Китаем. Такой расклад администрацию нового американского президента вряд ли устроит, говорит эксперт.

"В этой ситуации получается сдвиг в сторону Китая, тому свидетельство частые встречи нашего руководства с Си Цзинь Пинем. И Китай тоже пользуется этой ситуацией. Если до 2022 года безопасность Центральной Азии, в основном, была в руках России, то теперь потихоньку к Китаю переходит. Это я о внешних угрозах. В условиях, когда в мире разгораются военные конфликты, Казахстану становится сложнее придерживаться политики многовекторности. Америка при Трампе не будет рада усилению позиции Китая в центрально-азиатском регионе. Здесь центрально-азиатским государствам необходимо выработать новые меры собственной безопасности, а не ожидать её от России, Китая или Турции", – объяснил Исмагамбетов.

Досым Сатпаев считает, что Казахстану нужно искать дополнительные опоры, помимо РФ и КНР. Нельзя списывать со счетов Организацию тюркских государств – с ними стоит увеличить взаимодействие и торговлю. Это создаст для нашей страны некий контрбаланс. По словам политолога, стоить обратить внимание и на страны арабского мира, которые сейчас стали активно инвестировать в центрально-азиатский регион. Эксперт говорит: нужно воспользоваться тем, что внимание ключевых геополитических игроков обращено к ЦА.

"Сейчас все страны Запада активно смотрят на Центральную Азию как на источник редкоземельных металлов, в том числе и США. Даже с приходом Дональд Трампа США будут активно заинтересованы. И мы должны эту ситуацию использовать. Редкоземельные металлы необходимы для производства электромобилей и инновационных технологий, чипов и так далее. Сейчас конкуренция идёт по всему миру за эти ресурсы. И наш регион очень интересен многим. Поэтому мы должны активно это использовать, чтобы нашу экономику трансформировать. То есть уже не просто сырьё продавать, а в обмен брать инновации, создавать здесь производство, через европейские инвестиции, китайские, арабские и так далее. Главное, нам здесь переформатировать экономику, снизить её сырьевую зависимость, чтобы мы вот это окно возможностей использовали. Если мы не успеем, то мы опять превратимся в сырьевой придаток. Просто вместо нефти и газа у нас будут добывать литий, кобальт и так далее, и вывозить в Европу", - говорит Сатпаев.

Дональд Трамп пообещал, что снизит цены на нефть на мировом рынке. Это означает, что Казахстан потеряет значительную часть своих доходов, потому что от продажи этого сырья идёт львиная доля поступлений в бюджет страны. Снижение цены ниже 70 долларов за баррель – уже плохо для нашей экономики, отмечает политолог.