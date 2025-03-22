Что жители Астаны думают об озвученных на Национальном Курултае предложениях
Наша редакция вышла на улицы и узнала мнение горожан.
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
69Фото: BaigeNews.kz
На Национальном Курултае Глава государства уделил большое внимание подрастающему поколению. К примеру, в стране запустят единую программу "Дети Казахстана". Она поможет защитить молодёжь от жестокости и сыграет роль в воспитательном процессе. Ну, а в каждом регионе предложено создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая тех, кто был рожден с аутизмом. Как жители Астаны отреагировали на эти и другие предложения смотрите в блиц-опросе BaigeNews.kz.