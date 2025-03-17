Здоровье человека тесно связано с качеством окружающей среды. Чистый воздух – один из важнейших факторов, способствующих укреплению иммунитета и улучшению общего состояния здоровья. Однако урбанизация, с ее многочисленными производственными мощностями и транспортными средствами, серьезно влияет на состояние атмосферного воздуха, что приводит к его загрязнению, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил заместитель руководителя санитарно-эпидемиологической службы Астаны Мухамгали Арыспаев, загрязнение воздуха является одной из главных угроз здоровью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязненные вещества в атмосфере являются основным фактором риска для хронических заболеваний, таких как болезни дыхательных путей, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак легких.

Особое внимание стоит уделить тому, что уровень заболеваемости в промышленных центрах значительно выше, чем в сельских районах. Это связано с высокой концентрацией выбросов от предприятий и автотранспорта. В Астане, например, зимний период отмечается наибольшими уровнями загрязнения, что связано с отопительным сезоном и сжиганием топлива на ТЭЦ и в частном секторе.

Для оценки качества атмосферного воздуха в городе проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг, результаты которого показывают превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) для таких загрязнителей, как азотистые соединения, угарный газ, сероводород и сажа. Особенно загрязняют воздух автотранспорт и использование низкокачественного топлива.

Для улучшения ситуации в Астане предпринимаются следующие меры:

Увеличение числа постов для наблюдения за качеством воздуха.

Подключение жителей частного сектора к газу для замены печного отопления.

Переход общественного транспорта на альтернативные виды топлива.

Установка фильтров для очистки воздуха на вентиляционных системах КНС (канализационных насосных станций).

Контроль за качеством моторного топлива.

"Дышать чистым воздухом – это право каждого человека", – подчеркивает Мухамгали Арыспаев.

Улучшение качества воздуха в Астане поможет снизить заболеваемость и значительно повысить качество жизни горожан.

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