Что стоит за плохим качеством воздуха в Астане и как это влияет на здоровье
Заместитель руководителя СЭС Астаны Мухамгали Арыспаев рассказал, как загрязнение воздуха влияет на здоровье.
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Здоровье человека тесно связано с качеством окружающей среды. Чистый воздух – один из важнейших факторов, способствующих укреплению иммунитета и улучшению общего состояния здоровья. Однако урбанизация, с ее многочисленными производственными мощностями и транспортными средствами, серьезно влияет на состояние атмосферного воздуха, что приводит к его загрязнению, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил заместитель руководителя санитарно-эпидемиологической службы Астаны Мухамгали Арыспаев, загрязнение воздуха является одной из главных угроз здоровью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязненные вещества в атмосфере являются основным фактором риска для хронических заболеваний, таких как болезни дыхательных путей, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак легких.
Особое внимание стоит уделить тому, что уровень заболеваемости в промышленных центрах значительно выше, чем в сельских районах. Это связано с высокой концентрацией выбросов от предприятий и автотранспорта. В Астане, например, зимний период отмечается наибольшими уровнями загрязнения, что связано с отопительным сезоном и сжиганием топлива на ТЭЦ и в частном секторе.
Для оценки качества атмосферного воздуха в городе проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг, результаты которого показывают превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) для таких загрязнителей, как азотистые соединения, угарный газ, сероводород и сажа. Особенно загрязняют воздух автотранспорт и использование низкокачественного топлива.
Для улучшения ситуации в Астане предпринимаются следующие меры:
- Увеличение числа постов для наблюдения за качеством воздуха.
- Подключение жителей частного сектора к газу для замены печного отопления.
- Переход общественного транспорта на альтернативные виды топлива.
- Установка фильтров для очистки воздуха на вентиляционных системах КНС (канализационных насосных станций).
- Контроль за качеством моторного топлива.
"Дышать чистым воздухом – это право каждого человека", – подчеркивает Мухамгали Арыспаев.
Улучшение качества воздуха в Астане поможет снизить заболеваемость и значительно повысить качество жизни горожан.
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