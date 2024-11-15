Что стало с цифровым тенге за год

Ровно год назад Национальный банк Казахстана провёл первую публичную транзакцию с использованием цифрового тенге. О том, где сейчас используется цифровой тенге, когда он будет внедрён в розничный оборот, когда запустят единый QR-код для клиентов всех банков второго уровня , в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Первыми пользователями цифрового тенге в Казахстане стали алматинские школьники. За их питание в учебных заведениях акимат Алматы стал расплачиваться цифровыми тенге через "Казпочту". Также некоторые банки выпустили специальные платёжные карточки, привязанные к счёту в цифровом тенге.

По словам советника председателя Нацбанка, руководителя цифровой трансформации Бинура Жаленова, за прошедший год эмитировано порядка 50 млрд цифровых тенге. В основном в цифровом варианте перечислялись деньги из Национального фонда для финансирования различных инфраструктурных проектов. Технология применяется для прозрачности расходования бюджетных средств, предотвращает коррупционные риски.

Новый этап цифрового тенге – это запуск сервиса межбанковских QR-платежей, который позволит гражданам оплачивать за товары и услуги по QR-коду через терминал любого банка страны. Пока в пилотном проекте участвуют всего два банка, но планируется присоединение ещё шести, сказал Бинур Жаленов. Отметим, что всего в Казахстане работают около 20 банков.

В Национальном банке подчеркнули, что для реализации идеи по внедрению сервиса межбанковских QR-платежей планируется законодательно определить статус национальной цифровой финансовой инфраструктуры и закрепить обязательства участников рынка по подключению к её серверам.

"Эти нормы направлены на то, чтобы гарантировать конкурентность, нейтральность и человекоцентричность нашей финансовой системы", – сказал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

Эксперты отмечают, что крупные банки второго уровня не горят желанием присоединяться к сервису межбанковских QR-платежей, так как потеряют часть своего дохода на транзакциях.

"В первую очередь, любой банк второго уровня заинтересован в неких коммерческих отношениях, и если он своего клиента или свой POS-терминал предоставляет другому банку, то он должен на этом зарабатывать. Выстраивание данной коммерческой модели – первоочередная задача, похожая на те модели, которые есть у международных платёжных систем. В случае с единым QR-кодом, это должен сделать Нацбанк, иначе это не будет внедряться. Прогнозирую, что это задача 2-3 лет", – сказал эксперт в области IT и инноваций, генеральный директор Axellect Kazakhstan Антон Мусин.

Мусин считает, что темп эволюции цифровой версии национальной валюты хороший, потому что ускорение процесса может привести к серьёзным ошибкам.

"Темп внедрения цифрового тенге абсолютно правильный, потому что всё больше и больше новых кейсов. Постепенно накапливается ликвидность, хотя цифровой тенге пока используется в нерозничных платежах. Я не жду гигантского и одномоментного накачивания цифрового тенге ликвидностью, так как межбанковская инфраструктура для ретейл-платежей справляется с нагрузкой, она вполне рабочая. А через цифровой тенге заполняются дополнительные ниши, где классическая инфраструктура, основанная на аккаунтах, не может охватить те существующие проблемы. Поэтому именно в свободные ниши имплементируются новые инструменты", – сказал Мусин.

Сфера применения цифрового тенге становится всё шире. Он используется для контроля целевого использования бюджетных средств. Также реализуется пилотный проект "Цифровой НДС", который предназначен для экспортёров с целью ускоренного возврата НДС из бюджета. Для этого участнику необходимо приобрести цифровой тенге с маркированным НДС, который можно использовать исключительно для расчётов с поставщиками по электронным счёт-фактурам и с бюджетом по уплате НДС.

Вместе с тем, у населения есть некоторые опасения, связанные с использованием цифрового тенге – некоторые попросту не хотят, чтобы отслеживали то, куда они тратят свои честно заработанные деньги. Поэтому государство не спешит с кардинальными мерами. Сам процесс внедрения цифрового тенге публичен, обсуждается с заинтересованными сторонами.

Для борьбы с онлайн-мошенничеством запущен отдельный от цифрового тенге антифрод-центр, который отслеживает все транзакции – не только с цифровыми тенге, но и безналичные платежи.

"Мошенничество не связано с формой денег, поэтому для борьбы с мошенничеством необходима так называемая зонтичная технология, которая вне зависимости от формы денег должна помогать предупреждать мошенничество. Скоринг позволяет выявлять подозрительные транзакции, блокировать средства и если это мошенничество, возвращать деньги владельцу. Именно по такому принципу работает технология антифрод-центра, которая уже начала работу. Мы смогли предотвратить мошеннические транзакции объёмом порядка 600 млн тенге, около 7500 инцидентов было зарегистрировано. Естественно, это не повод стоять на месте, будем продолжать совершенствовать нормативно-правовую базу с фокусом на ускоренный возврат денег пострадавшим, применять технологии искусственного интеллекта для скоринга инцидентов и многое-многое другое", – сказал Бинур Жаленов.

Безусловно, финансовый сектор можно смело назвать локомотивом цифровизации казахстанской экономики. По статистике, за последние пять лет безналичные платежи и транзакции в Казахстане выросли более чем в 10 раз и составили по разным оценкам до 90% розничного товарооборота. 8 из 10 транзакций производятся посредством онлайн-банкинга. Мобильные банковские приложения стали основным интерфейсом для электронной коммерции, gov-tech и других приложений. Но и есть над чем работать.

Среди перспективных направлений эксперт Антон Мусин выделяет внедрение банковских решений для криптовалюты.

В Нацбанке также отметили, что будут развивать такие проекты, как цифровой тенге, Open API, Open-банкинг, национальные платёжные системы, а также, возможно, появятся официальные обменники криптовалюты.