Что случилось с подаренным Головкиным Мурате казахским чапаном

Фото: sports.kz

В Сети появились новые фотографии казахского чапана, который чемпион мира по боксу Геннадий Головкин подарил японцу Риоте Мурате после их боя, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Мурата выступил с заявлением спустя восемь месяцев после поражения Головкину нокаутом

Казахский национальный костюм был представлен в одном из японских залов на экспозиции, посвященной достижениям Риоте Мураты в любительском и профессиональном боксе.

Чапан занял почётное место рядом золотой медалью Мураты за Олимпиаду-2012 и поясом чемпиона мира по версии WBA, которым владел боксер из Японии.

Напомним, 9 апреля в японской Сайтаме Головкин нокаутировал Мурату в девятом раунде и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF. GGG проявил уважение к японцу и прямо в ринге подарил ему свой чапан, в котором казахстанец обычно выходит на поединки.

Кроме того, Геннадий после победы в поединке с Риотой Муратой вернул побеждённому сопернику выигранный пояс чемпиона WBA Super в среднем весе. GGG опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором заходит в раздевалку к Мурате и отдаёт ему выигранный трофей со словами: "Это твой пояс на всю жизнь".