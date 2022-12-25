open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Что случилось с подаренным Головкиным Мурате казахским чапаном
sports.kz Вчера, 21:41
1236
Вчера, 21:41
1236
Фото: sports.kz

Что случилось с подаренным Головкиным Мурате казахским чапаном

В Сети появились новые фотографии казахского чапана, который чемпион мира по боксу Геннадий Головкин подарил японцу Риоте Мурате после их боя, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Мурата выступил с заявлением спустя восемь месяцев после поражения Головкину нокаутом

Казахский национальный костюм был представлен в одном из японских залов на экспозиции, посвященной достижениям Риоте Мураты в любительском и профессиональном боксе. 

 

Чапан занял почётное место рядом золотой медалью Мураты за Олимпиаду-2012 и поясом чемпиона мира по версии WBA, которым владел боксер из Японии.

Напомним, 9 апреля в японской Сайтаме Головкин нокаутировал Мурату в девятом раунде и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF. GGG проявил уважение к японцу и прямо в ринге подарил ему свой чапан, в котором казахстанец обычно выходит на поединки. 

Кроме того, Геннадий  после победы в поединке с Риотой Муратой вернул побеждённому сопернику выигранный пояс чемпиона WBA Super в среднем весе. GGG опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором заходит в раздевалку к Мурате и отдаёт ему выигранный трофей со словами: "Это твой пояс на всю жизнь".

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Головкин #бокс
BaigeNews.kz
Вчера, 21:41
1236
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх