Что сейчас необходимо сделать гражданам для участия в референдуме
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Уже сейчас граждане могут проверить себя в списках избирателей. Для этого акиматы организовали различные платформы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В Центральной комиссии референдума сообщили, что уже сейчас гражданам нужно проверить своё включение на участках референдума для того, чтобы быть уверенным, что ты включён в свой участок голосования.
"Бюллетень будет выдаться на двух основаниях. Первое - включение в список избирателей. Второе - предоставление открепительного удостоверения на право голосования на любом участке. Для этого местными исполнительными органами организованы call-центры, telegram-боты, sms-рассылка, рассылка через egov.kz и банковские приложения. Для того, чтобы граждане, увидев ссылку, просто вбили свой ИИН и убедились, на каком участке референдума они включены в список", - сказал заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.
Он добавил, что за 20 дней до голосования участки получат списки избирателей в бумажном виде, а территориальные комиссии - в электронном виде. Затем все списки участков будут переданы до ЦКР на предмет двойников.
"Если в результате проверки граждане окажутся дважды включенные, то за 20 дней до голосования мы это увидим и покажем регионам. Регионы уже между собой разберутся, в каком списке гражданин должен быть исключен", - отметил он.
При этом есть участки, на которых списки будут сформированы несколько иначе.
"Никто же не знает за 20 дней, какая женщина окажется в перинатальном центре. Соответственно, в санаториях, домах отдыха, на участках за рубежом, в медицинских учреждениях, воинских частях списки избирателей будут составляться за 5 дней до референдума и уточняться за один день до референдума. Всего таких участков - 618", - сказал Петров.
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