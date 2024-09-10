Что сейчас необходимо сделать гражданам для участия в референдуме

Уже сейчас граждане могут проверить себя в списках избирателей. Для этого акиматы организовали различные платформы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Центральной комиссии референдума сообщили, что уже сейчас гражданам нужно проверить своё включение на участках референдума для того, чтобы быть уверенным, что ты включён в свой участок голосования.

"Бюллетень будет выдаться на двух основаниях. Первое - включение в список избирателей. Второе - предоставление открепительного удостоверения на право голосования на любом участке. Для этого местными исполнительными органами организованы call-центры, telegram-боты, sms-рассылка, рассылка через egov.kz и банковские приложения. Для того, чтобы граждане, увидев ссылку, просто вбили свой ИИН и убедились, на каком участке референдума они включены в список", - сказал заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров.

Он добавил, что за 20 дней до голосования участки получат списки избирателей в бумажном виде, а территориальные комиссии - в электронном виде. Затем все списки участков будут переданы до ЦКР на предмет двойников.

"Если в результате проверки граждане окажутся дважды включенные, то за 20 дней до голосования мы это увидим и покажем регионам. Регионы уже между собой разберутся, в каком списке гражданин должен быть исключен", - отметил он.

При этом есть участки, на которых списки будут сформированы несколько иначе.