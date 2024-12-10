8 декабря 2023 года, накануне празднования 75-летия Всеобщей декларации прав человека, Глава государства подписал III Указ в области прав человека и верховенства закона, а также План действий по его реализации. Такой шаг подтвердил приверженность Казахстана принятым международным обязательствам, а также последовательность в работе по их имплементации в национальное законодательство страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на администрацию президента.

В Плане действий особое внимание было уделено следующим ключевым направлениям:

- Расширение прав и возможностей уязвимых групп населения, в том числе защита женщин, детей и лиц с ограниченными возможностями;

- Ужесточение уголовной ответственности за домашнее насилие;

- Трудовые права и свобода объединений: укрепление трудовых прав и обеспечение свободы объединений для граждан и др.

Сотрудничество с международными партнёрами, включая ООН и ОБСЕ способствовало успешной реализации Указа Президента РК в этом году, а также позволило внедрить лучшие мировые практики в области защиты прав человека.

Казахстаном проведена всесторонняя политическая реформа Главы государства, приняты конституционные поправки, усилены институты защиты прав человека, предприняты системные меры по повышению уровня жизни, борьбе с коррупцией и неравенством – произведена полная перезагрузка политической и экономической систем управления.

Проведён ряд системных реформ в области защиты прав человека и дальнейшей демократизации страны. В их числе:

Отмена смертной казни в рамках работы по реализации ранее ратифицированного Казахстаном Второго факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах.

Усиление механизмов защиты прав человека: обеспечение независимости института Омбудсмена по правам человека в полном соответствии с Парижскими принципами; воссоздание Конституционного Суда РК с правом прямого обращения граждан за правосудием.

Улучшение социальной защиты: принятие Социального кодекса; назначение Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения.

Укрепление прав детей и лиц с ограниченными возможностями: ратификация двух Факультативных протоколов ООН о правах ребенка и о правах инвалидов.

Криминализация домашнего насилия: ужесточение уголовной ответственности за домашнее насилие; внедрение комплексной психологической реабилитации для лиц, совершивших домашнее насилие; создание управления при Министерстве внутренних дел РК по борьбе с семейно-бытовым насилием из числа сотрудниц органов внутренних дел.

Учреждение должности внештатных советников по гендерным вопросам с назначением соответствующих представителей гражданского, экспертного и бизнес-сообществ во всех регионах Казахстана.

Принятие двух национальных планов по гендерному равенству: Первый план усиливает продвижение равных прав мужчин и женщин с внедрением лучших практик ООН. Второй план направлен на реализацию резолюции СБ ООН 1325 "Мир, женщины и безопасность" с продвижением роли женщин в органах Генеральной прокуратуры, Министерствах внутренних дел, обороны и по чрезвычайным ситуациям, а также в миротворческих миссиях и переговорных группах.

Защита прав детей: закреплен статус региональных уполномоченных по правам ребенка.

Борьба с торговлей людьми: усилены правовые меры по борьбе с торговлей людьми, включая уголовное преследование за похищение, незаконное лишение свободы, торговлю несовершеннолетними и принуждение к проституции.

Усиление мер по борьбе с пытками: разграничены понятия пыток и жестокого обращения, приведены в соответствие со Стамбульским протоколом национальные процедуры по проведению судебно-медицинских и психологических экспертиз.

Поддержка социальной реинтеграции осужденных: выработаны меры по поддержке малого и среднего бизнеса, ответственного за трудоустройство лиц, имеющих судимость.

Правовая защита беженцев: внедрен трехсторонний механизм взаимодействия Министерства труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности по присвоению статуса беженца в соответствии с рекомендациями УВКБ ООН.

Стандарты безопасности труда: усилены меры по обеспечению безопасности труда через внедрение стандартов МОТ по превенции производственных травм на рабочем месте.

Таким образом, работа по реализации Указа Главы государства в области прав человека и верховенства закона подтвердила твёрдую приверженность страны основополагающим принципам ООН, а также непоколебимое стремление к построению демократического общества, основанного на принципах верховенства закона и порядка.