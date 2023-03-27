Что сделало правительство за более чем год своей работы

В Казахстане завершились выборы в Мажилис парламента и маслихаты всех уровней. По закону весь состав Кабинета министров страны слагает с себя полномочия и переходит в статус "и.о." до новых назначений. И пока вся республика их ждёт, можно внимательно изучить итоги работы правительства и понять, какой примет экономику, возможно, обновлённый кабинет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Находимся под давлением, но растем

Начать обсуждение этого вопроса нужно, прежде всего, с самого главного – с локомотива жизни любой страны, то есть экономики. Давайте разберём, почему это важно. Что представляет из себя экономика Казахстана? На ум большинству читателей сразу придут нефтегазовые качалки и карьеры, где добывают сырьё для продажи за рубеж.

А в цифрах? Валовый внутренний продукт в 2022 году, по данным Бюро национальной статистики, превысил 101,5 трлн тенге и вырос в сравнении с 2021-м на 3,2%.

Но это всё абстрактные понятия, которые дают рядовому гражданину мало реального понимания. Действительно, основу экономики Казахстана формирует промышленность – не только добывающая, но и обрабатывающая.

По оперативным данным Бюро нацстатистики, в 2022 году горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимали в ВВП 14,5%, а обрабатывающая – 13,2%. Последняя, к слову, по индексу физического объёма, то есть по выпуску реальной продукции, выросла к 2021-году на 3,4%. И этот рост произошел в условиях внешних экономических шоков.

Такое развитие стало возможным во многом благодаря государственной политике, направленной на поддержку реального сектора экономики. Здесь можно отметить, к примеру, стимулирование обрабатывающей промышленности через предоставление мер господдержки на новые проекты и расширение уже действующих, а также поддержки экспортеров.

Второе направление – это развитие агропромышленного комплекса для повышения продовольственной безопасности республики. В прошлом году на поддержку отрасли из бюджета было выделено 140 млрд тенге, что вдвое больше, чем годом ранее.

И третье – поддержка частного предпринимательства. За последние 10 лет доля малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана выросла с 17,1% в 2012-м до 36% к третьему кварталу прошлого года. При этом только за 2022 год прирост, число действующих субъектов МСБ выросло на 22%, составив почти 1,9 млн единиц, число занятых в МСБ увеличилось на 9,3%. Частный бизнес, благодаря мерам стимулирования и господдержки, смог сориентироваться в новых реалиях, и всё больше казахстанцев стали открывать своё дело.

Год перестройки

Такая работа по стимулированию бизнеса продолжалась и весь прошлый год. Остро экономические вопросы стояли еще в период пандемии – из-за карантинных ограничений не могли работать многие компании, в результате чего был введен целый пакет мер поддержки. Но когда с пандемией справились, возникли новые проблемы – уже геополитические.

2022 год начался в нашей стране с трагических январских событий, после которых президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении модернизации – как политической, так и экономической.

Результаты политической мы уже видим: это и придание президенту беспартийного статуса, и, например, возврат одномандатных округов при избрании депутатов мажилиса, также были снижены требования для регистрации партий. Результатом этого должна стать либерализация политической жизни и большее вовлечение граждан в управление государством.

Фото: primeminister.kz

С экономической модернизацией все сложнее. На правительство, которое после январских событий возглавил Алихан Смаилов, легли крайне тяжелые задачи – от наращивания налоговой базы до деолигархизации экономики. Весь спектр проблем, которые копились почти три десятка лет, нужно было быстро решать и, главное, делать это эффективно. Казахстанцы должны были видеть изменения в стране, а именно – улучшение качества своей жизни.

Сверх того, в феврале в Украине начался военный конфликт, результатом которого стало введение против России, крупнейшего торгового партнера Казахстана и самой большой экономики Евразийского экономического союза, санкций. Они охватили почти все сферы – от передачи технологий до отключения российских банков от международных систем денежных расчетов.

В таких условиях первоочередной задачей было удержать экономику от падения. С этим, опираясь на цифры, можно говорить об успехе кабмина Смаилова.