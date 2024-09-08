Что происходит в этноауле накануне Игр кочевников в Астане во второй день

Накануне открытия Всемирных игр кочевников в столице продолжаются мероприятия в этноауле "Көшпенділер Әлемі", вблизи ипподрома "Казанат", передаёт BaigeNews.kz.

На главной сцене "Өнер ордасы" продолжают выступать заслуженные артисты и лауреаты международных конкурсов, такие как Рамазан Стамғазы, Ерлан Рыскали, Гүлнұр Оразымбетова и многие другие.

Также зрители могут насладиться гала-концертом "Ұлы дала үні" с участием звёзд казахстанской эстрады.

По информации пресс-служба акимата Астаны, вечером в 20:00 на главной сцене выступят хэдлайнеры — этно-группа "Хазар", Айдидау, ансамбль "Камбаркан" из Кыргызстана и FOLK ART BAND "ZEE" из Монголии.

На площадке этношатра "Шаңырақ" с 12:00 продолжаются концерты, включая "Дала сазы", музыкально-поэтический поединок "Айтыс". Также стартовали мастер-классы по сохранению культурного наследия кочевников "Жаңғыру" и выступление коллектива "José Delgado Castillo" из Мексики.

Этноаул продолжает радовать посетителей различными мероприятиями: детская зона "Алтыбақан", выставка ремесленников "Шеберлер аулы", ярмарка "Шыгыс базары", а также арт-симпозиум "Қөшпенділер ғаламы". Гости могут посетить юрты ЮНИСЕФ, Фонда тюркского наследия и выставку художников Сейсенхана Махамбета и Батухана Баймена.

Этноаул будет работать с 7 по 13 сентября включительно, с 11.00 до 21.00 часов.

Вход и посещение всех культурных мероприятий этноаула для жителей столицы, гостей и участников игр – свободный. Вход на спортивные состязания Всемирных игр кочевников по билетам.

Вместе с тем, с 6 по 14 сентября 2024 года в Астане открыты еще 4 этноаула на территории монумента "Қазақ елі", парка "Ататюрк", монумента "Байтерек" и Центрального парка.

Фото: Артём Чурсинов