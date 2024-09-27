Что происходит в автоЦОНах Шымкента: тысячи горожан провалили экзамен на права

С начала 2024 года тысячи шымкентцев не смогли сдать экзамен на получение водительских прав. Из 24 тысяч желающих сесть за руль получить заветный документ смогли только 14 тысяч, остальные 10 тысяч провалили экзамен, заявили в шымкентском филиале "Правительства для граждан". В причинах этой ситуации разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Три раза Ульяна Заводских пыталась сдать экзамен, чтобы получить заветный статус "автоледи", однако каждый раз её ждала неудача. Девушка возмущается: чтобы пройти тестирование на автодроме, некоторые горожане занимали очередь посреди ночи.

"Некоторые приезжали занимать место в четыре часа ночи, чтобы сдать экзамен с утра. Я приезжала несколько раз в день, чтобы проверить, сдвинулась ли моя очередь. Ближе к вечеру, в лучшем случае после обеда, подходила моя очередь. Когда я первый раз поехала сдавать, мне компьютер сказал, что я якобы пересекла двойную сплошную, тогда я спорить не стала. Подумала, что не почувствовала габариты машины, или была уже настолько уставшей от очередей и ожидания, что действительно могла не заметить. Решила не сдаваться и попробовать снова, тем более тестирование на компьютере прошла с лёгкостью", – говорит Ульяна.

В Шымкенте Ульяна сделала две попытки сдачи экзамена на водительские права, но безуспешно.

"Теорию всегда сдавала сразу, а вот именно на трассе постоянно возникали спорные ситуации. В третий раз я решила сдать экзамен в Таразе. И это колоссальная разница в плане очереди. В Таразе всё строго по талонам. 15 минут ожидания и меня вызвали", – рассказала девушка.

Эта попытка также не увенчалась успехом: Ульяна снова не смогла преодолеть практическую часть экзамена. Причина тому, по её мнению, не только пробелы в знании ПДД, но и, возможно, несовершество системы.

"Не доехала до стоп-линии, где-то переехала линию и за это минусуют баллы. На парковке ещё пару баллов списала система. При подсчёте компьютером итогов снова вышло – "экзамен провален". Когда сдаёшь экзамен, нервничаешь, и не ведёшь подсчёт баллов, нет времени их записывать. Я думаю, часть баллов компьютер просто сам списал. На третьем экзамене была спорная ситуация! Я даже пошла к начальнику и возмутилась. Но ситуацию это никак не решило", – говорит Ульяна.

Преподавателя по вождению из автошколы "JAN-ADIL" Адильбека Есмахана массовые провалы экзаменов по вождению не удивляют. По его словам, курсанты постоянно сталкиваются с нерабочей техникой, но с них тоже нельзя снимать ответственность, поскольку многие пропускают занятия в автошколе.

"Смело могу сказать, что, не пропуская занятия, проявив максимальную ответственность и внимательность, они без труда сдают и теорию, и практику. Многие уверены, что экзамен стал сложнее, но я считаю, что он наоборот стал легче. Несколько лет назад вопросы были в виде рисунков, фото, текстов, а сейчас они в виде анимационных роликов: несколько секунд видео с ситуацией и экзаменуемому нужно лишь выбрать правильный вариант. Из курсантов, которые обучаются у меня, 80-95% проходят экзамен и получают права. Это те, кто зубрит правила дорожного движения, внимательно слушает уроки, не сидит в телефоне и не ходит через одно занятие. Если не открываешь правила, то, конечно, ничего не усвоишь. Да, есть те, кто с первого раза не может сдать экзамен, но всегда есть шанс попробовать снова", – говорит Адильбек Есмахан.

Инструктор по вождению отмечает: мегаполис нуждается элементарно в компьютерах для сдачи тестов.

"Вопрос сложности сдачи экзамена очень обьёмный. В некоторых случаях это зависит и от качества работы самих автоЦОНов. Например, на весь Шымкент, а это город-миллионник, приходится всего десять, а то иногда и восемь рабочих компьютеров. Я открыто говорю об этом! В автоЦОНе в микрорайоне Достык только четыре рабочих компьютера, в автоЦОНе в микрорайоне Аргымак – тоже четыре компьютера, столько же в микрорайоне Асар, но рабочих из них только три. На такой большой объём желающих выходит всего 12 компьютеров. И это на мегаполис! Из них по одному-два нерабочих компьютера, на которых экзамен не сдать. В своей автошколе я на подготовку выделяю курсантам 10 полноценных компьютеров. И это, не считая планшетов. Могу заверить, что в других автошколах так же. Получается, на самом важном этапе – при сдаче экзамена – студент сталкивается с неработающей техникой", – говорит инструктор.

Преподаватель курсов по вождению с многолетним стажем работы поделился и самой наболевшей проблемой – зависанием базы в автоЦОНах при прохождении экзамена.

"Например, мы не можем забронировать места для курсантов для сдачи теоретического экзамена. В автоЦОНах бывает виснет база. И все те, кто просто сидел перед компьютерами 40 минут, считаются провалившими экзамен. И это не единичный случай, в неделю по два-три раза база не работает. Бывает, едешь в автоЦОН и теряешь время попусту", – заключает Адильбек Есмахан.

С представителем автошколы согласен автоюрист Денис Шевченко.

"Почему стало сложнее получить права? Сейчас у курсантов практически минимальные шансы пользоваться телефонами и гаджетами во время экзамена, идёт видеофиксация, все движения фиксируются, смотреть в сторону не получится. В Шымкенте большое количество экзаменуемых не могут сдать тестирование ещё и ввиду отсутствия необходимой технической базы. Компьютеров недостаточно, чтобы ежедневно принимать экзамен у водителей, и они ждут месяцами. Для повторных попыток сдать тестирование, тоже приходится ждать месяц, а то и два. Получается, что за время ожидания тестирования они попросту забывают полученные знания", – говорит спикер.

На сегодняшний день в Шымкенте работают четыре специализированных ЦОНа, два из них оснащены автодромами, работают с понедельника по пятницу.

"Чтобы сдать экзамен, курсанту необходимо забронировать очередь в спецЦОНы. В указанный день и время нужно прийти за 15 минут. Претендент должен сдать два экзамена – теоретический и практический. Экзамены проходят по новой системе, которую внедрили в 2023 году. Эта система позволяет считывать телодвижения экзаменуемого, производить аудио- и видеозапись процесса тестирования. При сдаче экзамена услуг получателя идентифицируют по биометрическим данным, что позволяет исключить сдачу экзамена посторонними лицами", – рассказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь шымкентского филиала "Правительства для граждан".

Ежедневно в спецЦОНы города за водительскими правами обращаются около 70 человек. С начала текущего года было аннулировано порядка 40 результатов тестирования. Заменили водительские права 18 тысяч человек. Перерегистрировали свои автомобили 94 тысячи горожан.