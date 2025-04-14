За последние 12 месяцев продукты питания в Казахстане заметно прибавили в цене. По официальным данным, наибольший рост зафиксирован на мясо, овощи, хлебобулочные изделия и молочную продукцию. Причины разные: колебания курса тенге, рост издержек у производителей, сезонные колебания и глобальные изменения на продовольственном рынке. Власти пытаются стабилизировать ситуацию – через поддержку фермеров, развитие социальной торговли и контроль за цепочкой поставок. Но как эти меры ощущаются на практике? Что подорожало больше всего, какие причины называют эксперты, и как с этим справляются обычные семьи – читайте в материале BaigeNews.kz.

Как изменились цены за год

Кажется, хлеб всегда был самым доступным продуктом. Но даже он не выдержал давления.

Батон из муки высшего сорта вырос с 374 тенге в марте 2024 году до 407 тенге в марте 2025 года – почти на 9%. Хлеб первого сорта подорожал на 10 тенге за год, ржано-пшеничный – на 60 тенге за год. В целом, за последний год цены на хлеб в Казахстане выросли на 6-12% в зависимости от региона и сорта хлеба. В некоторых регионах, таких как Абайская область, рост цен достигал 16%.

А вот мука первого сорта – редкий случай: подешевела! Была 236 тенге, стала 225 тенге.

Отсюда вытекает мысль: хлеб дорожает, но если заморочиться и печь самому – можно и сэкономить.

Рожки и вермишель прибавили по 20-25 тенге.

Печенье и пряники подорожали на 60-90 тенге.

Цены на яйца в Казахстане – как на американских горках: то падают, то резко идут вверх. В 2024 году десяток яиц 1-й категории стоил в среднем 579 тенге. В марте 2025 года, по данным Бюро нацстатистики, цена даже снизилась – до 531 тенге.

Но долго радоваться не пришлось. Сегодня в сети магазинов Magnum десяток яиц 1-й категории уже продают за 775 тенге. Это на 244 тенге дороже, чем в марте – рост почти на 46% всего за несколько недель.

Молоко, кефир, сметана, творог по сравнению с мартом прошлого года подорожали на 15-20%.

Сыр сегодня стоит почти 5400 тенге. Завтрак с сыром – уже почти как бранч в кафе.

Говядина подорожала на 312 тенге, баранина – на 186 тенге, конина – на 129 тенге.

Скумбрия копчёная прыгнула с 3350 до 3985 тенге.

В 2025 году цены на картофель в Казахстане претерпели значительные колебания, особенно в начале года. В январе 2025 года стоимость картофеля в некоторых регионах увеличилась в 2-3 раза. В Астане цена достигала 495-510 тенге за килограмм, в Алматы – от 500 тенге. В других городах, таких как Шымкент и Актобе, цены также значительно возросли. Сейчас цена в Magnum составляет 369 тенге за кило.

Цена на капусту выросла со 152 тенге в 2024 году до 190 тенге в 2025 году. Рост составил 25%.

Лук вырос на 32 тенге, а свёкла – на 57 тенге.

Грустный факт: овощной салат уже не про "дешево и полезно", а почти как "гастрономический перформанс".

Бананы подорожали на целых 147 тенге, яблоки – на 39 тенге.

Есть продукты, на которые цена наоборот снизилась.

К примеру, гречка подешевела с 526 тенге до 433 тенге, овсянка – на 6 тенге за килограмм, рис шлифованный – на 43 тенге.

Сахар остался почти на месте, что не может не радовать сладкоежек.

Цены растут. Постепенно, но уверенно. Где-то скачком, где-то ползком. И хотя отдельные продукты вдруг радуют снижением цен, общий тренд очевиден – кушать становится дороже.

Пора включать смекалку: больше готовить дома, искать акции, планировать меню и, возможно, открывать для себя старые добрые крупы, супы и сезонные овощи.

Как справляются казахстанцы?

История семьи Дины Кундиновой из Астаны – не исключение. В последние два года, как и многие другие, Кундиновы столкнулись с серьезными экономическими вызовами. Два года назад Дина осталась без работы, единственная надежда – на мужа, который занимается предпринимательством.

"Он платит налоги, как положено. Ему сейчас очень тяжело. Сильно подорожали расходные материалы, которые он использует в своей работе. Поднялся тариф на коммунальные услуги, повысилась арендная плата на его работе", - рассказывает Дина.

Семья вынуждена искать способы минимизировать расходы, чтобы справиться с текущими финансовыми трудностями.

Основной статьей расходов для семьи остаются продукты. Как признается Дина, им пришлось значительно сократить покупательскую способность и пересмотреть свои привычки в потреблении. Если раньше они могли позволить себе вкусности, такие как пирог из кондитерской, то теперь такие траты стали невозможными. Домашняя выпечка стала их спасением: пришлось вспомнить свои навыки и достать старые рецепты, признается астанчанка.

Кроме того, семья сократила покупки одежды – теперь они покупают обновки только детям. С повестки снят и вопрос о гостях.

"Не зовём гостей, потому что это тоже очень дорого. Накрыть один раз стол, это будет минимум 100 тысяч тенге. Чтобы накрыть скромный стол, нужно купить мясо, напитки, фрукты, овощи, сладости. Купить зимой овощи – это очень дорого. Килограмм огурцов стоит 1800 тенге. Если ты хочешь купить помидоры, не химические, а нормальные розовые, например, ташкентские, или какие-то импортные, они тоже будут стоить больше 1500 тенге. Значительная часть бюджета уходит на закупку зелени, болгарского перца, сыра", – рассказывает Дина.

Однако, несмотря на высокие цены, семья Кундиновых смогла найти решения, позволяющие хоть немного снизить затраты. В частности, они научились закупать фрукты и овощи оптом вместе с соседями. Недавно Дина узнала, что замороженные овощи и рыбу можно купить брикетами у специальных компаний, которые ориентированы на рестораны. Этот способ поможет их семье снизить расходы, хотя и требует определенных усилий. Женщина говорит, что для покупки продуктов в оптовых точках нужно иметь автомобиль и тратить значительное количество времени на поездки и ожидания в очередях. Эта возможность, хотя и помогает сэкономить, остается доступной лишь немногим.

Дина считает, что заявления о дешевеющей продуктовой корзине, которые периодически озвучиваются официальными лицами, не отражают реальной картины. Учитывая рост НДС и других налогов, она уверена, что жизнь в Казахстане станет еще дороже, и такие простые, но важные решения, как умение искать выгодные предложения или искать альтернативные способы закупки продуктов, станут еще более актуальными.

История Алмы Ахметжановой из Усть-Каменогорска – еще один живой пример того, как казахстанцы пытаются приспособиться к изменившейся экономической реальности. Ее семья нашла свой способ справляться с ростом цен – делать закуп крупными партиями.

"Будто живем не в городе, а в ауле", – с улыбкой говорит Алма.

Продукты, хозтовары, бытовая химия – всё стараются брать "оптом", сразу по 5 литров, пачками, мешками. Особенно выручают маркетплейсы: благодаря Ozon она выгодно закупает всё необходимое для дома. В местных магазинах, по её словам, брать уже невыгодно.

Что касается ежедневных расходов, то в среднем в неделю на семью уходит порядка 25 тысяч тенге – только в сетевом магазине Magnum. Каждые два дня – обязательные закупки у дома: молоко, кефир, хлеб, яйца. Это – без учета мяса, которое, как и в других семьях, составляет значительную статью расходов.

"Можно было бы тратить меньше, если бы мы не покупали сыры, помидоры, огурцы, брокколи и курицу. Но мы хотим, чтобы рацион семьи был разнообразный, еда – для нас ещё один способ получить удовольствие от жизни. У нас есть традиция – по выходным ходить в кафе или заказывать еду домой", – признается Алма.

В среднем семья Алмы из трех человек в месяц только на еду тратит около 250 тысяч тенге. И при этом, как отмечает сама Алма, значительная часть трат уходит на "всякую ерунду": мороженое килограммами, чипсы, попкорн, газировка, разные виды сыров, бананы, киви, апельсины. Без всего этого, казалось бы, можно обойтись. Но, как и многие, Алма и её семья не хотят полностью отказываться от маленьких радостей.

Особенно остро ощущает все последствия подорожания жизни в стране пожилое поколение. Нурзикан Кабдулова из Карагандинской области, сельская пенсионерка с пенсией в 115 тысяч тенге, старается жить скромно и экономно, но даже при максимальной сдержанности пенсии едва хватает на базовые нужды.

"Если я одна, никуда не выезжаю, просто сижу дома, мне этих денег хватает. Но как только приезжают дети с Жезказгана, внуки, сваты, – все меняется. Казахское гостеприимство обязывает: нужно накрывать стол, варить мясо, готовить угощения. И тогда приходиться влезать в долги, чтобы не ударить в грязь лицом", – признается Нурзикан Кабдулова.

К пенсии добавляются и другие обязательные расходы. Моющие средства, лекарства, подарки, которые нужно покупать, если кто-то приезжает или зовет в гости.

Жизнь в селе диктует свои правила. Каждый день кто-то может зайти в гости, поэтому дома обязательно должно быть что-то к чаю. Молоко, масло – ежедневные покупки. В рационе у пенсионерки, как правило, каши, омлеты, выпечка. На орехи, курагу, изюм денег уже не хватает.

"Яблоки и груши беру, потому что они подешевле. Мандарины не могу себе позволить", – делится Кабдулова.

Единственное, в чем себе не отказывает пенсионерка, – мясо.

"Казахи без мяса не могут. Хоть рожки, хоть картошку – везде мясо добавляю. Фарш покупаю. Делаю заготовки пельменей, мант, чтобы было чем накормить нежданных гостей. Колбаса, копченая рыба – уже из разряда недостижимого", – говорит она.

У Нурзикан апа когда-то были мечты: выйти на пенсию и ездить по курортам, подлечиться, отдохнуть. Но путевка в санаторий стоит свыше 100 тысяч тенге. Это не учитывая лечебные процедуры.

"Я уже и не мечтаю о курорте. Радует хотя бы то, что на еду еще хватает. Как только получаю пенсию, сразу оплачиваю коммунальные, отдаю долги, лекарства кое-какие купить надо. Остается 50-60 тысяч тенге, которые нужно растянуть на месяц", – рассказывает с грустью пенсионерка.

Она отмечает, что цены растут буквально на глазах.

"На прошлой неделе ходила на базар, хлеб стоил 160 тенге, сегодня пошла – уже 170, в другом магазине – 185. Каждый магазин прибавляет так, как хочет. И так каждый раз по всем видам продуктов – по 10, 15, 20 тенге. Каждые две недели – новый ценник", – говорит бабушка.

Чем отвечают власти?

В ответ на рост цен на продукты питания в Казахстане, государство реализует ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке и поддержку населения.

В стране функционируют региональные стабилизационные фонды, формируемые из перечня социально значимых продовольственных товаров, включающего 19 наименований. Эти фонды закупают продукцию и реализуют её через социальные магазины и павильоны по ценам ниже рыночных. Например, в Жетысуской области на механизмы стабилизации цен выделено 9,2 млрд тенге . В Туркестанской области функционируют 36 социальных магазинов, где еженедельно проводятся ярмарки с товарами по ценам на 20-30% ниже рыночных.

С 2025 года в Казахстане введены новые правила субсидирования сельского хозяйства. Аграрии, претендующие на субсидии, должны подтверждать, что объёмы их производства не снижаются по сравнению с предыдущим годом. Это направлено на повышение эффективности использования государственных средств и стимулирование роста производства. Кроме того, за последние пять лет на субсидирование сельского хозяйства было направлено более 2 триллионов тенге.

Для предотвращения необоснованного роста цен на продукты питания, в Казахстане усилен контроль над ценообразованием. С 13 марта 2025 года введены новые штрафы за завышение цен на социально значимые продовольственные товары. Основное изменение коснулось замены санкции за первое нарушение: вместо предупреждения теперь предусмотрен штраф.

Теперь индивидуальные предприниматели и малый бизнес при завышении цен на продукты заплатят штраф в размере 19 660 тенге, средний бизнес – 137 620 тенге, крупные торговые сети – 589 800 тенге. В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штрафы удваиваются.

По данным на 20 марта, было зарегистрировано 1 189 постановлений, из которых 70 – со штрафами на сумму свыше 5 миллионов тенге. Остальные случаи ограничились предупреждением.

Также правительство приняло такие меры для стабилизации цен, как запрет на вывоз племенного скота, ограничение на шесть месяцев экспорта картофеля в третьи страны, запрет на ввоз импортных куриных яиц. В настоящее время в Казахстан осуществляются активные поставки импортного картофеля по доступным ценам из Пакистана и Китая. При содействии Комитета торговли МТИ через уполномоченного экономического оператора AO "KTZ EХPRESS" в страну уже импортировано более 4 тысяч тонн.

Дополнительно Министерство сельского хозяйства совместно с АО "Продкорпорация" разработало схему взаимодействия для стабилизации цен на овощи. Она предусматривает взаимодействие между социально-предпринимательскими корпорациями и Продкорпорацией для обеспечения поставок и финансовой поддержки производителей.

Также вице-премьер Серик Жумангарин поручил возобновить еженедельные ярмарки в регионах и мегаполисах страны.

Наряду с общими мерами принимаются меры карательного характера. К примеру, в прошлом месяце вице-премьер объявил выговор заместителям акимов нескольких областей. Провинившиеся не смогли организовать надлежащий контроль за запасами картофеля.

В чем причины роста цен?

Экономисты считают, что рост цен на продукты питания – лишь часть общей инфляционной картины в Казахстане. По словам финансового аналитика Андрея Чеботарева, в течение последних пяти лет ситуация была разнонаправленной.

"Сначала подорожали продукты, особенно после начала войны в Украине. Это было связано с курсом рубля и резким ослаблением тенге. А в последний год бурно растут цены на услуги, особенно на тарифы ЖКХ. Их долго сдерживали, а теперь уже не получается – и мы получаем так называемую размазанную инфляцию", – отмечает финансист.

По его словам, продукты за прошлый год подорожали чуть более чем на 6%, а услуги – на 14%. Отсюда и средняя инфляция около 9%, объясняет он.

Главным фактором, влияющим на стоимость продуктов, он называет курс валют.

"Мы импортозависимая страна, особенно по продуктам питания. Поэтому любое ослабление тенге моментально отражается на ценниках. После начала войны рубль укрепился, а тенге упал – и это сразу вызвало скачок цен на российские товары: продукты, бытовую химию и многое другое", – отмечает Чеботарев.

Экономист придерживается мнения, что в условиях капитализма каждый человек сам должен заботиться о росте своих доходов.

"Здесь должна быть обоюдная работа, как со стороны правительства, так и со стороны самих людей, которые должны заботиться о росте своих доходов. Как бы это жестко, грустно и неприятно ни звучало, я советую всем людям задуматься о своих доходах самостоятельно. Никто, кроме вас о них думать не будет, поэтому ваши доходы в ваших руках. Вы можете менять работу, можете переезжать. Вы можете искать для себя лучшие варианты, но о своем доходе в первую очередь должны думать вы. Да, конечно, нужна слаженная работа бизнеса, правительства и всего остального, но давайте будем реалистами", – уверяет аналитик.

Андрей Чеботарев не согласен с популярным мнением, что продуктовая безопасность – это дешёвые продукты.

"Продуктовая безопасность – не равно низкие цены. Почему-то для очень многих считается, что продуктовая безопасность равно низкие цены, то есть если мы перестанем покупать привозные бананы и будем их выращивать, то они у нас будут дешевле. С бананами очень хороший пример. Нет, не будут. Потому что чтобы вырастить бананы у нас нужно потратить очень много денег на отопление тех теплиц, где эти бананы будут расти. То же самое с рядом овощей. Зачастую привезти из Узбекистана дешевле, чем вырастить у нас, потому что у нас энергоносители стоят дороже, у нас нет газа для теплиц и так далее. Поэтому продуктовая безопасность – не равно низкие цены", - сказал эксперт.

По словам Чеботарева, говорить о полной продовольственной независимости нужно осторожно.

"Это заблуждение продуцируют и политики, и депутаты, и очень многие экономисты, которые говорят, что если мы будем производить сами, то мы сможем диктовать цены. Нет, не сможем. Есть понимание того, что производить у нас не все можно дешевле. Пример – бананы, ананасы. У нас не тот климат, чтобы это выращивать. Привести будет дешевле, чем вырастить. Продуктовая безопасность абсолютно не гарантирует низкие цены никогда и нигде", - говорит он.

Экономист Бауыржан Искаков считает, что цены на продукты растут из-за совокупности экономических, геополитических и климатических факторов.

По его словам, рост цен на продовольствие становится одной из самых острых социально-экономических проблем последних лет.

"За последние пять лет мы наблюдали дестабилизацию курса тенге по отношению к доллару. Это само по себе делает импортные товары и сырьё дороже. В условиях, когда значительная часть производственного сырья закупается за валюту, это неизбежно влияет и на себестоимость конечной продукции, в том числе продуктов питания", – объясняет эксперт.

По словам Искакова, в разные годы общий уровень инфляции в Казахстане колебался от 8 до 20%, при этом продовольственная инфляция иногда превышала 25%. Особенно ощутимыми последствия стали в 2022 году, когда геополитический кризис и экономическая нестабильность наложились друг на друга.

Экономист подчёркивает, что Казахстан по-прежнему сильно зависит от импорта многих категорий продуктов питания.

"Фрукты, молочные продукты, мясо птицы – всё это во многом завозится из-за рубежа. А когда тенге слабеет, цены на эти товары, зафиксированные в иностранной валюте, растут", – говорит он.

Дополнительное давление оказывает и зависимость от российского импорта. Санкции против России и конфликт на территории Украины затруднили логистику и нарушили привычные цепочки поставок.

"Это создало проблемы с транзитом, вызвало дефицит определённых категорий товаров и усилило инфляционное давление на внутреннем рынке", – говорит Искаков.

Не менее важны и климатические факторы. В некоторых регионах Казахстана наблюдаются засухи, нехватка воды, снижение урожайности. Засуха 2021 года, например, привела к сокращению поголовья скота, что вызвало рост цен на мясо и молочную продукцию.

Ещё одна причина – рост цен на горюче-смазочные материалы, влияющий на стоимость эксплуатации сельхозтехники и логистику. Это повышает конечную цену продуктов на полке.

"Проблема посредников тоже остаётся нерешённой. Каждый участник цепочки поставок добавляет свою наценку. Особенно в условиях монополии – как, например, с сахаром или яйцами", – добавляет эксперт.

Искаков также упоминает социальные факторы. По его словам, увеличение пенсий и заработных плат ведёт к росту внутреннего потребления. А если при этом объёмы производства не растут, цены идут вверх.

"К этому добавляется и урбанизация. С увеличением численности населения в городах растёт и спрос на продукты. Всё это – совокупность факторов: экономических, геополитических, природных и социальных, – которые вместе и формируют устойчивую тенденцию роста цен на продовольствие", – считает он.

На вопрос о том, какие меры необходимо предпринять для снижения зависимости от импорта и стабилизации цен на продукты питания, экономист отметил, что подход должен быть системным, а действия – последовательными.

"Первым делом необходимо всерьёз заняться развитием сельского хозяйства и пищевой промышленности. Это основа продовольственной безопасности", – подчёркивает эксперт.

Он предлагает сосредоточиться на кредитовании и субсидировании малых и средних фермерских хозяйств, обеспечении аграриев льготной техникой, создании сельскохозяйственных кооперативов, внедрении инновационных технологий, включая капельное орошение и цифровые агротехнологии, развитии животноводства, увеличении поголовья племенного скота, строительстве современных перерабатывающих предприятий – особенно в молочной и мясной отраслях.

По мнению Искакова, необходимо развивать инфраструктуру хранения и логистики.

"Нам нужны современные склады, транспортные пути, в том числе железные дороги и автотрассы, чтобы продукция быстрее попадала на рынок", – говорит он.

Также он считает, что Казахстану нужно сконцентрироваться на производстве тех продуктов, которые мы пока вынуждены завозить.

Искаков призывает к расширению внешнеэкономических связей.

"Важно диверсифицировать торговую политику – налаживать сотрудничество не только с Россией, но и со странами Центральной Азии, Турцией, Китаем, государствами Персидского залива", - сказал экокномист.

Эксперт подчеркивает важность усиления антимонопольного контроля.

"Государство должно регулировать наценки на базовые продукты питания, работать напрямую с производителями и торговыми сетями, сокращать число посредников".

Кроме того, он предлагает разработать цифровую платформу для прозрачного ценообразования и усилить контроль над крупными торговыми сетями.

"Сельское хозяйство нуждается в профессиональных кадрах – агрономах, зоотехниках. Необходимо предоставлять гранты, развивать профильное образование, чтобы обеспечить отрасль необходимыми специалистами", – подчеркивает Искаков.

Рост цен на продукты питания остаётся чувствительной темой для казахстанцев. Только скоординированные действия государства, бизнеса и общества помогут решить проблему импортозависимости и стабилизировать цены. Это не быстрый процесс, но при последовательной политике мы сможем укрепить экономику страны и обеспечить продовольственную устойчивость. Пока же казахстанским семьям приходится адаптироваться к новым условиям – пересматривать рацион, искать более дешёвые альтернативы.