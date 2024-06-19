Что происходит с ценами на овощи и фрукты в Шымкенте

В самом южном городе Казахстана подешевели овощи и фрукты. За год цены на витамины с ветки не традиционно выросли, а упали на 5-10%. Но цены на некоторые позиции все же выросли, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Большинство фруктов в Шымкенте подешевели с зимы. Правда, это не коснулось черешни. Их на рынках города сейчас можно купить по 1880 тенге за килограмм, тогда как в прошлом году черешня стоила 1440 тенге за кило.

Килограмм клубники продают чуть больше чем за 1000 тенге, в прошлом же году клубника была дороже. Так "алматинка" стоила например 1140 тенге, а сладкий "черный принц" продавали почти за 2000 тенге за килограмм.

Персики на базаре можно приобрести за 1180-1880 тенге. Самые дорогие — инжирные персики, дешевле всего — лысые. В прошлом году такие персики продавали дороже, от 1280 до 1580 тенге за килограмм.

Пользуются спросом и сладкие абрикосы, настоящий вкус лета. В этом году килограмм абрикосов можно приобрести за 1100 тенге за килограмм, в прошлом году эти плоды были дороже, их можно было приобрести за 1300-1400 тенге.

Яблоки на рынках Шымкента продают от 580 до 880 тенге за килограмм. В прошлом году нижний порог цены были выше. Яблоки продавали от 620 тенге за килограмм. Прежними остались цены на груши. Так, аргентинские фрукты стоят 1240 тенге за килограмм, также как и год назад.

Экзотический манго средних размеров поштучно можно приобрести за 1340 тенге, а вот килограмм обойдется в 1450 тенге. В прошлом году на развес эту "экзотику" не продавали, а поштучно его можно было приобрести от 1240 до 1780 тенге за килограмм. Килограмм апельсинов можно приобрести от 880 тенге за килограмм. В прошлом году этот фрукт, богатый витамином С, стоил на 200 тенге дешевле. Дешевле был и авокадо. За год цена на него поднялась с 740 до 820 тенге за штуку.

Килограмм лайма подешевел на 500 тенге. Дешевле стали и лимоны, в прошлом году килограмм стоил 1080 тенге, а в этом уже 980 тенге. А вот пачка киви подорожала на 40 тенге. Поднялась цена и на богатые кальцием бананы, почти на 100 тенге, приобрести килограмм стоит 950 тенге.

По словам продавцов все дело в том что в этом году выдался хороший урожай, поэтому цены стали ниже. Кроме того, увеличилось количество поставщиков, и каждый из них пытается предложить продавцам свою, более выгодную цену.

"Сейчас летом все дешевеет. Все свежие фрукты появились на прилавках и подешевели, если сравнивать с прошлым годом. Яблоки такие же стоят так же, как и в прошлом году 500-550 за килограмм. Даже дешевле чем в прошлом году. Ананасы, манго подешевели, появился новый урожай. Манго раньше если продавали поштучно, то сейчас килограммами. Урожая много, и раньше конкуренции была небольшая, один-два поставщика было, сейчас много поставщиков. Цены поднялись только на фрукты, которые выращивают зимой. Сейчас дорого стоят груши, гранат, потому что не сезон. Гранат, например, килограмм стоит 3000 тенге, груша 1000-1200 тенге за килограмм", - говорит Манучехр Икромов, продавец.

Цены на овощи разнятся. Килограмм картофеля сейчас можно приобрести за 240 тенге, в прошлом году он стоит на 30 тенге дешевле. Молодая свекла стала дороже в два раза, цена поднялась с 275 до 550 тенге за килограмм. Почти также выросла цена и на цветную капусту с 380 до 750 тенге за килограмм. Почти на 100 тенге подорожали огурцы, до 380 тенге за килограмм. Болгарский перец поднялся с 840 до 880 тенге.

Но некоторые овощи все же за год подешевели. Так, молодой лук вместо 220 стоит 140 тенге за килограмм. Морковь стала дешевле на 25 тенге — 285 тенге за килограмм. Почти не изменилась цена на обычные помидоры — 520-540 тенге. А вот родовые помидоры подешевели значительнее — с 780 до 640 тенге за килограмм. Дешевле также стали баклажаны и обычная капуста.

При этом не все овощи и фрукты на местных рынка казахстанские. Некоторые товары выгоднее закупать из-за границы, чем покупать у местных производителей. Экономисты говорят, казахстанским фермерам нужна государственная поддержка. В таком случае рынок не будет так сильно колебаться в ценовом значении. Ведь если в этом году у импортеров урожай выдался богатым и цены снизились, то в будущем году ситуация может резко измениться. Все зависит в том числе и от климатических факторов, повлиять на которые невозможно.

"Не все фермеры имеют возможность получить льготное финансирование. Не всем фермерам хватает для выращивания фруктов, овощей. В таком случае, для того чтобы держаться на плаву они вынуждены брать займы в банках второго уровня, микрофинансовых организациях, там ставки намного выше и это сильно влияет на рост себестоимости продукции. Это влияет на население и на самих производителей. Нужно выделять больше субсидий, льготных кредитов с длинным сроком погашения. Это будет влиять на снижение цен. Кроме того, сельское хозяйство не может само по себе развиваться при одной цене. У нас сейчас высокая инфляция, растут цены на все, в том числе на воду, сельскохозяйственную технику, которая подорожала в 2-3 раза со времен пандемии. И фермерам приходится делать цены выше", - рассказал экономист Арман Байганов.

Кроме того, говорит эксперт, нужно стимулировать открытие крупных агрохолдингов, которые отличаются от мелких хозяйств своей повышенной производительностью и автоматизацией работы. В таком случае цены на местные фрукты и овощи будут стабильными и низкими.

"Например Беларусь, в этой стране развиты агрохролдинги. Через всю Россию надо им пройти, чтобы продавать свою продукцию в Казахстане, но они везут и умудряются демпинговать своими ценами более качественную продукцию им продавать. У них большая доля крупных и средних агроформирований", - экономист Арман Байганов.

Эксперт говорит, чтобы получить результат, вкладываться в фермерское хозяйство качественно нужно уже сейчас. И тогда через несколько лет мы получим стабильный рынок витаминной продукции.