Водная биота отмирает: Ученые дали пессимистичные прогнозы по состоянию озера Балхаш

Озеро Балхаш в будущем может столкнуться с серьезными экологическими проблемами. Эксперты предупреждают, что нужно предпринимать новые, причем срочные меры для того, чтобы сохранить озеро. Почему будущее водного объекта под угрозой? И какие негативные последствия могут быть от этого? И может ли Балхаш повторить судьбу Арала? Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Зависимость от трансграничного стока

Озеро Балхаш является уникальным географическим объектом. Его особенность в том, что западная и восточная части акватории отличаются по степени минерализации воды. Западный бассейн - пресный, а восточный – солоноватый. К тому же Балхаш входит в список крупнейших озер мира.

О критическом состоянии озера было известно уже в 1970-80-х годах, рассказывает ведущий научный сотрудник, кандидат географических наук Амражан Таиров. Но в 90-х и начале 2000-х годов уровень воды постепенно стабилизировался на оптимальных отметках.

Сейчас же уровень воды в Балхаше выше, чем в прошлом году. Это связано с повышенной фазой увлажненности бассейна. Однако это не вносит кардинальных изменений в общее состояние водоема. До сих пор сохраняются тенденции обмеления и определенные опасения за будущее озера. И причин этому несколько: изменение климата и истощенность водных ресурсов.

По словам Амражана Таирова, инженерные сооружения, общее загрязнение трансграничных вод, в особенности тяжелыми металлами, и ускоренные процессы урбанизации территорий бассейна влияют на ухудшение состояния озера.

Он также отмечает, что Балхаш зависим от трансграничного стока.

"Влияет на водный объект трансграничная река Или, истоки которой расположены на территории Китая. КНР занимает менее 20 процентов площади бассейна, но формируют до 70 процентов стока реки Или. Казахстан занимает 80 процентов территории бассейна, но здесь формируется всего лишь 30 процентов водного стока. В общем водном балансе, трансграничная река, обеспечивает более 80 процентов притока воды в Балхаш. Эти соотношения формируемых объемов воды показывают, насколько озеро зависимо от трансграничного стока", - сказал эксперт.

Влияние рыбного хозяйства

Кандидат географических наук и член Ассоциации гидрогеологов Эскандер Турсунов, комментируя состояние озера, отмечает, что его гидрологический режим на сеггодняшний день благоприятный.

"На протяжении последних 20 лет уровень воды в озере колеблется около отметки 342,5", - говорит эксперт. Это связано с тем, что природная система в бассейне озера саморегулирующая. При понижении уровня воды в озере уменьшается его площадь, и на освободившейся площади дна происходят интенсивные процессы образования солей, которые переносятся на ледники прилегающих горных территорий. За счет интенсивного таяния ледников увеличивается сток горных рек. Такая природная саморегуляция устойчива к небольшим внешним воздействиям. Аральское море не смогло пережить влияние человека, а озеро Балхаш, после остановки наполнения Капшагайского водохранилища в 1986 году и сокращения орошаемого земледелия в 90-х годах, восстановилось", - поясняет Эскандер Турсунов.

При этом гидробиологический режим озера необратимо нарушен рыбно-хозяйственной деятельностью, обращает внимание эксперт. По его словам, до вмешательства человека озеро производило достаточное количество водной биоты (корма), которой питаются рыбы. Эскандер Турсунов рассказывает, что после гибели Аральского моря его рыбаки переехали на Балхаш. Они стали использовать методы лова, характерные для Аральского моря, такие как транспортировка трала за судном. Также проводились эксперименты по завозу других видов рыбы. Все это привело к тому, что сейчас количество рыбы и производимая озером водная биота не соответствуют друг другу.

"Водная биота отмирает, образует толстые слои ила в прибрежных зонах и отравляет воду продуктами распада. Во многих местах озера начали проявляться признаки эвтрофикации (превращения озера в болото). За счет большого объема воды и площади поверхности озеро еще живо, но уже возникает необходимость во вмешательстве для его сохранения", - говорит Эскандер Турсунов.

Схожесть с Аралом?

Амражан Таиров не исключает, что озеро Балхаш в будущем может обмелеть. Тенденция к обмелению напоминает то, что происходило в Аральском море.

Ситуации схожи из-за того что оба водоема являются бессточными, аридными и находятся в глубине континента. Они расположены в замыкающем створе, а главные и основные притоки Балхаша, как и Арала, являются трансграничными. Основной сток, участвующий в питании этих водоемов, формируется в соседних государствах.

Кроме того, в районе Балхаша, как и у Аральского моря, наблюдается интенсивный рост населения и урбанизация территории бассейна. Увеличиваются объемы изъятия воды для сельского хозяйства и промышленности.

"Фиксируемые глобальные преобразования среды и наблюдаемые изменения климата в комплексе ведут к началу интенсивного процесса обмеления", — говорит Амражан Таиров.

Эскандер Турсунов также не исключает, что Балхаш может повторить судьбу Арала. При этом он подчеркивает, что визуально кажется, что озеро мелеет, но наблюдения показывают иное:

"Дно озера песчаное, и эти пески перемещаются по дну в виде гряд и дюн под воздействием ветровых волн. При подходе к берегу они образуют песчаные мелководные пляжи. Поэтому визуально возникает впечатление, что озеро мелеет, в то время как инструментальные наблюдения показывают обратное. Анализ Аральской катастрофы показывает, что если внешнее воздействие на саморегулирующую систему замкнутого бассейна озера Балхаш превысит определенный порог, то обмеление озера и его гибель станут необратимыми", - отметил Турсунов.

Что делать?

Комментируя вопрос о том, какие действия необходимо предпринять для сохранения Балхаша, Амражан Таиров подчеркивает, что важно понимать: даже небольшие колебания уровня воды озера угнетающе сказываются на его экосистеме и флоре.

По его мнению, чтобы остановить обмеление озера, необходимо снизить нерациональное использование водных ресурсов в трансграничных бассейнах. Также следует приступить к восстановлению и сохранению водно-болотных угодий, увеличить площади лесных насаждений и научиться эффективно использовать сельскохозяйственные земли на ограниченных территориях, добиваясь при этом высокой урожайности.

Для выхода из сложившейся ситуации требуется внедрение водосберегающих технологий и снижение загрязнения водных ресурсов. Кроме того, важно провести нормирование водного стока.

В развитии нуждается и водная инфраструктура, однако этого не удастся достичь без инвестиций, считает Амражан Таиров. Проблему региона также необходимо поднимать на международном уровне.

"Необходимо поднять статус озера Балхаш на новый международный уровень, присвоив ему особое положение — объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — "озера-заповедника", как, например, у озера Байкал. Это обеспечит международную защиту", — считает Амражан Таиров.

В свою очередь Эскандер Турсунов обращает внимание на то, что на первом этапе нужно навести порядок в заброшенных гидротехнических сооружениях. Это поможет предотвратить потерю воды.

"В нижнем течении реки Каратал существует недостроенный канал длиной восемь километров, в который уходит вода. На реке Аягоз в нижнем течении имеется гидротехническое сооружение, предназначенное для орошения пастбищ в период весенних паводков, но из-за сломанных механизмов вода уходит в степь на протяжении всего года. И таких примеров, если поискать, будет много", — говорит Эскандер Турсунов.

Кроме того, он считает необходимым начать искусственное регулирование уровня воды в озере за счет накопления излишков в Капшагайском водохранилище.

"Нужно достроить Капшагайский гидроузел в соответствии с первоначальным проектом, где предусматривалось строительство Кербулакского контррегулятора. Это позволит работать Капшагайской ГЭС в пиковом режиме, а Кербулакский контррегулятор обеспечит гидрологический режим в нижнем течении реки Или, близкий к естественному. Это, в свою очередь, позволит привести в порядок русло реки от неуправляемых русловых процессов. При этом сокращение потерь в русле Или может дать дополнительно до 1,5–2 км³ воды для использования в народном хозяйстве без влияния на уровень озера Балхаш",- подчеркивает эксперт.

Исчезновение озера Балхаш по аналогии с Аралом приведет к глобальным последствиям для большей части населения Казахстана, предупреждает эксперт. Изменения затронут людей, которые проживают в пределах бассейна озера, а также всю Жамбылскую область. Последствия могут превратить эти территории малопригодными для жизни.