Что происходит с неиспользованными средствами ОСМС
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Министр здравохранения Акмарал Альназарова, в кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов, сообщила о том, что происходит с неиспользованными средствами ОСМС, передает BaigeNews.kz.
"Эти средства аккумулируются в фонде медицинского страхования, и через них проводятся выплаты за оказанные услуги всем медицинским организациям. Они обезличены, это не накопительный фонд, поэтому все медицинские услуги, которые сегодня оказываются по стране, они финансируются через этот фонд",- сказала министр.
Альназарова подчеркнула, что ОСМС работает по солидарному принципу, где каждый участник системы вносит вклад в общее дело, а взамен получает гарантии медицинского обслуживания при необходимости.
Ранее Министр здравоохранения РК опровергла возможность приостановки ОСМС.
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