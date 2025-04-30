Министр здравохранения Акмарал Альназарова, в кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов, сообщила о том, что происходит с неиспользованными средствами ОСМС, передает BaigeNews.kz.

"Эти средства аккумулируются в фонде медицинского страхования, и через них проводятся выплаты за оказанные услуги всем медицинским организациям. Они обезличены, это не накопительный фонд, поэтому все медицинские услуги, которые сегодня оказываются по стране, они финансируются через этот фонд",- сказала министр.

Альназарова подчеркнула, что ОСМС работает по солидарному принципу, где каждый участник системы вносит вклад в общее дело, а взамен получает гарантии медицинского обслуживания при необходимости.

Ранее Министр здравоохранения РК опровергла возможность приостановки ОСМС.