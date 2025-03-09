  • 9 Марта, 11:26
  • BAIGENEWS

Что происходит с LRT в Астане и когда возобновится строительство

Журналисты проехали всю линию стройки и увидели на каком этапе сейчас находится проект?

Сегодня, 10:00
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: BaigeNews.kz

Первые вагоны для LRT в Астане прибудут в Казахстан уже в мае, а тестовые испытания должны стартовать в сентябре. Однако до сих пор в столице готова лишь одна станция из 18. Журналисты BaigeNews.kz проехали вдоль всей линии и увидели, как ведутся работы. Успеют ли строители завершить всю необходимую инфраструктуру в срок или проект снова ждет перенос? Как к знаменитому долгострою относятся горожане? И сколько в итоге потратили на дорогостоящую легкорельсовую дорогу? 

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