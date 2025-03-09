Что происходит с LRT в Астане и когда возобновится строительство
Журналисты проехали всю линию стройки и увидели на каком этапе сейчас находится проект?
Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
194Фото: BaigeNews.kz
Первые вагоны для LRT в Астане прибудут в Казахстан уже в мае, а тестовые испытания должны стартовать в сентябре. Однако до сих пор в столице готова лишь одна станция из 18. Журналисты BaigeNews.kz проехали вдоль всей линии и увидели, как ведутся работы. Успеют ли строители завершить всю необходимую инфраструктуру в срок или проект снова ждет перенос? Как к знаменитому долгострою относятся горожане? И сколько в итоге потратили на дорогостоящую легкорельсовую дорогу?
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