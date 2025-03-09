Первые вагоны для LRT в Астане прибудут в Казахстан уже в мае, а тестовые испытания должны стартовать в сентябре. Однако до сих пор в столице готова лишь одна станция из 18. Журналисты BaigeNews.kz проехали вдоль всей линии и увидели, как ведутся работы. Успеют ли строители завершить всю необходимую инфраструктуру в срок или проект снова ждет перенос? Как к знаменитому долгострою относятся горожане? И сколько в итоге потратили на дорогостоящую легкорельсовую дорогу?