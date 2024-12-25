Что происходило в упавшем близ Актау самолёте во время крушения - видео
В медицинские учреждения доставлены 29 человек.
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В Сети появились кадры из салона самолёта, потерпевшего крушение в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла утром 25 декабря.
В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.
На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Из России в Актау вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту.
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