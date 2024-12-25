Трагедия произошла утром 25 декабря.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.

На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Из России в Актау вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту.