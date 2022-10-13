Что привезут фермеры из Павлодарской области на ярмарку в столицу

Фото: пресс-служба акимата Астаны

15 и 16 октября товаропроизводители из Павлодарской области представят свою продукцию на столичной ярмарке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия региона привезут в столицу 520 тонн продукции: 280 тонн картофеля, 60 тонн моркови, 40 тонн капусты, 15 тонн свеклы, 28 тонн говядины, 28 тонн конины, 11 тонн молочной продукции, 10 тонн рыбы, 8,5 тонны мёда, колбасные изделия и полуфабрикаты, растительное масло, баранину, яйца и многое другое.



По опыту прошлых лет особой популярностью у астанчан пользуются мясо, мясная продукция, мёд, картофель и овощи.

Производители будут продавать продукты без посредников, поэтому цены обещают держать на 10-20 процентов ниже рыночных.

Сельхозярмарки запланированы в столице до 30 октября. Их проводят возле стадиона "Астана-Арена".

Следующими свою продукцию представят предприниматели Карагандинской и Улытауской областей (22-23 октября).