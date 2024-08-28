Что предлагают иностранные компании Казахстану при строительстве АЭС

В Астане крупнейшие мировые компании в сфере атомной энергетики презентовали свои проекты. На международной выставка ядерных технологий KazAtomExp, приуроченной к проведению референдума, они рассказали об опыте своих стран в энергетической отрасли. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

На выставке были представлены организации из Южной Кореи, России, Китая и Франции.

Китай

Китай представляла компания China National Nuclear Corporation. В выступлении её сотрудники акцентировали внимание на главном принципе своей работы — безопасности.

Компания использует реакторы третьего поколения, среди которых выделяет HPR-1000. Презентуя реактор, спикеры отметили: "Данная модель характеризуется повышенной безопасностью и надёжностью", а также является источником экологически чистой энергии. По сравнению с аналогами, разработанными корейскими и российскими специалистами, HPR-1000 обладает рядом значительных преимуществ.

"Разработка нового реактора стала результатом 40-летнего опыта, а также уроков, извлечённых после катастрофы в Фукусиме. Мы применяем более 65 международных патентов", - сказал представитель фирмы.

В компании утверждают, что применяют только проверенные технологии.

"Существуют новые технологии, которые ранее не использовались. В таких случаях мы проводим тестирование, чтобы удостовериться в их безопасности и предотвратить возможные аварии. Мы активно работаем с университетами и научными центрами Китая для испытания и подтверждения наших систем. Следуем самым строгим стандартам безопасности, включая уроки, извлечённые из событий на Фукусиме. Кроме того, мы применяем двойную защитную оболочку: внешняя оболочка способна выдерживать даже удар самолёта, а также мы обеспечиваем сейсмоустойчивость наших конструкций", - отметили представители China National Nuclear Corporation.

Технические характеристики их оборудования соответствуют современным требованиям и стандартам Европы. Два основных направления в работе компании - это безопасность и чистота, как в Китае, так и за пределами страны. Атомные электростанции имеют срок службы до 60 лет. При проектировании компания внедрила систему стандартов для всех АЭС, соответствующую самым высоким требованиям безопасности. Ключевыми преимуществами китайской корпорации являются надежные поставки и эффективная логистика, сообщил представитель. Кроме того, у них имеются необходимые строительные ресурсы и высокоэффективные турбины.

Южная Корея

На выставке свою продукцию также представила южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power, являющаяся дочерней структурой Корейской электроэнергетической корпорации. Она управляет крупными атомными и гидроэлектростанциями, которые обеспечивают около 27 процентов валового производства электроэнергии в стране.

Представители компании отметили, что при возведении АЭС они применяют лишь современные технологии.

"Мы являемся крупнейшим игроком в энергетическом секторе, покрывая 30 процентов внутреннего энергопотребления. Наша работа охватывает разнообразные источники энергии, включая ветровую и солнечную. На сегодня у нас функционируют 26 ядерных реакторов, что подтверждает стабильность финансового состояния нашей компании. Мы активно используем экологически чистое топливо и имеем пять площадок с реакторами мощностью 26 тысяч мегаватт. С 1950-х годов мы развиваем собственную ядерную программу", — сообщили в компании.

Кроме того, представители подчеркнули, что Korea Hydro & Nuclear Power имеет отношение к экологически чистым видам топлива. Первая атомная электростанция была введена в эксплуатацию в 1971 году, и с тех пор Южная Корея является первой страной, которая не приостанавливала строительство новых АЭС и реакторов.

"В данный момент в нашей стране работают 30 АЭС. Мы также успешно реализуем проект по возведению четырёх блоков в Объединённых Арабских Эмиратах. Наша компания обладает современными технологиями, высокой квалификацией и опытным персоналом, что обеспечивает эффективное и безопасное использование атомной энергии", — сообщили представители Korea Hydro & Nuclear Power.

Масштабные проекты компания реализует в США и Чехии.

"В прошлом году мы получили сертификат ЕАЭС, который подтверждает нашу надёжность и высокий уровень безопасности на национальном уровне. Мы открыты для активной деятельности на международной арене. Наша цепочка поставок эффективно организована, и мы готовы брать на себя риски в области строительства. Мы работаем с такими компаниями, как Hyundai и Samsung", — заключили в компании.

Франция

Французская Électricité de France также презентовала себя на выставке в Астане. Это государственная электроэнергетическая компания, крупнейший в мире оператор атомных электростанций. Также ведёт деятельность в Великобритании, Италии, Бельгии и ряде других стран.

"В нашей компании трудится 171 тысяча сотрудников в более чем 30 странах, включая Узбекистан. Мы занимаемся ядерной энергетикой на всех её этапах — от генерации до вывода из эксплуатации. У нас есть собственные возможности по разработке реакторов, а также по их управлению и эксплуатации. В настоящее время по всему миру насчитывается около 60 реакторов, включая расположенные в Европе — во Франции и Великобритании", - сказал представитель Électricité de France на выставке в Астане.

Он также сообщил, что вторая волна строительства ядерных реакторов во Франции, представляющая собой крупномасштабную программу, впервые была запущена в 80-х годах прошлого века. Компания планирует использовать французские флагманские проекты и технологии.

"Важно учитывать спрос: действительно ли нужны новые атомные мощности? На этот вопрос ответили исследования, проведённые нашими подрядчиками на протяжении трёх лет. По завершении работы подготовлен полный отчёт, насчитывающий несколько тысяч страниц. Основное внимание в нём уделяется тому, как достичь углеродной нейтральности к 2050 году. На сегодня электричество во Франции полностью декарбонизировано. Путь к углеродной нейтральности предполагает достижение уровня в 16 тераВт-часов", - рассказал представитель компании Électricité de France об опыте использования АЭС во Франции.

Россия

Представители "Росатома" - государственного холдинга, объединяющего более 400 предприятий отрасли, рассказали на выставке об успешных кейсах компании в других странах. Корпорация строит АЭС в семи странах: Турция, Египет, Китай, Индия, Бангладеш, Венгрия, Иран.

В сферу деятельности "Росатома" входит также производство инновационной неядерной продукции, логистика, реализация экологических проектов.

Одно из преимуществ компании в том, что она ведёт подготовку персонала.

"Везде параллельно со строительством АЭС мы ведём подготовку персонала, потому что без этого невозможно атомную станцию эксплуатировать. Мы обучаем сотни специалистов в наших профильных институтах. У нас есть порядка 18 институтов", - сообщил представитель "Росатома".

Он подчеркнул, что корпорация ведёт систематическую работу с профильными вузами. Для студентов и выпускников есть программы, которые позволяют в ходе обучения получить практический опыт взаимодействия с предприятиями отрасли.